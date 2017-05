Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.9 od 25 glasov Ocenite to novico! Udeleženci zasedanja: predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, britanska premierka Theresa May, ameriški predsednik Donald Trump, nemška kanclerka Angela Merkel, japonski premier Šinzo Abe, kanadski premier Justin Trudeau, francoski predsednik Emmanuel Macron, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in italijanski premier Paolo Gentiloni. Foto: Reuters Do kod seže pogled voditeljev najmočnejših gospodarstev? Na fotografiji Donald Tusk, Donald Trump in Emmanuel Macron. Foto: Reuters Za varnost v Taormini bodo skrbeli tudi policisti na vodnih skuterjih. Foto: Reuters VIDEO Na G7 voditelji prvi dan... VIDEO Na Siciliji srečanje vodi... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Voditelji G7 za preprečevanje terorizma na medmrežju, v slepi ulici glede podnebja

V soboto se zasedanju pridružijo voditelji afriških držav

26. maj 2017 ob 08:44,

zadnji poseg: 26. maj 2017 ob 21:38

Taormina - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V Taormini na Siciliji poteka srečanje najrazvitejših držav G7. Voditelji pozivajo internetne ponudnike k boju proti terorizmu, ne strinjajo pa se glede podnebnih sprememb.

Ameriškega predsednika Donalda Trumpa preostalim voditeljem ni uspelo prepričati k podpori pariškega podnebnega sporazuma. Več ur trajajoče pogovore je nemška kanclerka Angela Merkel opisala kot kontroverzne.

Na srečanju le nekaj dni po napadu v Manchestru so voditelji podali skupno izjavo glede boja proti terorizmu. Internetne ponudnike in lastnike družbenih omrežij so pozvali, naj povečajo svoje napore pri omejevanju ekstremističnih vsebin.

Gostitelj zasedanja, italijanski premier Paolo Gentiloni je dejal, da skupina z majhnimi koraki stopa proti skupnemu jeziku na področju trgovine - še eni nevralgični točki med Trumpovo "Najprej Amerika" miselnostjo in preostalimi šestimi voditelji.

Trump se še ni odločil glede podnebja

"Položaj ZDA glede pariškega podnebnega sporazuma ostaja odprto vprašanje, medtem ko je preostalih šest članic potrdilo zavezanost pariškemu sporazumu," je povedal Gentiloni.

Merklova je pogovore o podnebju opisala kot kontroverzne, z zelo intenzivno izmenjavo stališč.

Trumpov ekonomski svetovalec Gary Cohn je medtem dejal, da se Trumpovi pogledi na podnebje razvijajo in da bo v vsakem primeru storil najboljše za ZDA.

Družbena omrežja naj preprečijo širjenje terorizma

"Voditelji G7 so se pridružili Veliki Britaniji pri obsodbi barbarskega nasilja," je po manchestrskem napadu dejala britanska premierka Theresa May, ki srečanje zapušča dan pred drugimi, saj se bo v domovini posvetila reševanju posledic napada.

Glede poziva internetnim ponudnikom, naj sodelujejo v boju proti terorizmu, je dejala: "Predvsem si želim videti, da bi internetni ponudniki in družbena omrežja te nizkotne vsebine prijavljali oblastem in blokirali uporabnike, ki jih širijo."

Trump in Abe s sankcijami za Severno Korejo

Zaradi nenehnega razvoja jedrskega orožja in balističnih raket Severne Koreje sta se Trump in japonski premier Šinzo Abe na ločenem sestanku na štiri oči strinjala, da bosta ZDA in Japonska sodelovali pri stopnjevanju sankcij nad to državo. Voditelja sta se zavezala tudi k močnejšemu sodelovanju med ZDA in Japonsko.

"Države imajo pravico zapreti meje"

"Ob spoštovanju človekovih pravic vseh prebežnikov in beguncev potrjujemo suverene pravice držav, da nadzirajo svoje meje in postavijo jasne omejitve migracij kot ključne elemente državne varnosti in gospodarske blaginje," piše v osnutku sklepne izjave, ki ga je pridobila nemška tiskovna agencija DPA.

V osnutku voditelji poudarjajo potrebo po zagotavljanju podpore beguncem kar se da blizu njihovim domačim državam in jim omogočiti vrnitev domov. Poudarjajo tudi vzpostavitev partnerstev, s katerimi bi državam pomagali ustvariti pogoje za rešitev vzrokov za migracije.

Nevladne organizacije so osnutek z ostrejšim stališčem glede migrantske problematike označile za kratkoviden in nazadnjaški. Osnutek naj bi voditelji podpisali v soboto.

Končno poročilo v soboto

Voditelji naj bi končno poročilo izdali v soboto. Italijanski diplomat je razkril, da bo tokratno poročilo krajše od 10 strani. Na zadnjem zasedanju na Japonskem so izdali 32-stransko poročilo.

"Glede ene glavnih tem, globalne trgovine, se še moramo uskladiti. Pri preostalih današnjih temah smo našli skupno izhodišče, na katerem lahko gradimo," je pred drugim dnem zasedanja povedal Gentiloni.

Brez Rusije ne bo šlo

G7 je bil nekoč G8, dokler iz skupine niso izključili Rusije zaradi priključitve ukrajinskega polotoka Krim leta 2014. Za zdaj nič ne kaže, da jo bodo sprejeli nazaj, bo pa sodelovanje z Moskvo kljub temu visoko na dnevnem redu vrha. Rusija je eden glavnih igralcev pri vrsti aktualnih vprašanj, med drugim pri Severni Koreji, Siriji in Libiji. Zunanji ministri G7 so aprila zavrnili britanski predlog za uvedbo dodatnih sankcij proti Moskvi zaradi podpore sirskemu predsedniku Bašarju Al Asadu.

Ameriška politika do Rusije sredi preiskave o domnevnem ruskem vmešavanju v ameriške predsedniške volitve ostaja nejasna, iz Washingtona enkrat prihajajo ostri toni, drugič spet spravljivi.

Voditelj zasedanja, predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, je voditelje skupine G7 pozval, naj se dogovorjenih sankcij proti Rusiji natančno držijo.

A. P. J., J. R.