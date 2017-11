Vprašanje priseljevanja glavno jabolko spora v nemških koalicijskih pogajanjih

Bo Nemčija sprejela omejitev priseljevanja

19. november 2017 ob 16:42

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters

Nemški potencialni koalicijski partnerji so se v pogajanjih približali glede vseh večjih vprašanj, razen priseljevanja. Stranke se želijo izogniti novim volitvam, ki bi morda dodatno okrepile skrajno desnico.

Reuters zavezništvo liberalnih Svobodnih demokratov, Zelenih in CDU-ja kanclerke Angele Merkel označuje za "nerodno", sodelovanje treh strank pa je na državni ravni še nepreizkušeno. A takšna koalicija bi kanclerki omogočila vladanje še v četrtem mandatu kljub izgubi glasov konservativcev v prid skrajni desnici na septembrskih volitvah.

Pogajanja trajajo dlje, kot je bilo predvideno, voditelji strank pa eden drugega pozivajo k bolečim kompromisom, ki bi stranke, ki so ideološke daleč narazen, uspeli povezati v stabilno vlado v gospodarsko najmočnejši evropski državi, poroča Reuters.

"Stranke se ne morejo pogajati z maksimalističnimi zahtevami," je dejal sovoditelj Zelenih Cem Özdemir. "Morajo biti pripravljene, da se premaknejo, zaradi odgovornosti ali domoljubja, če želite. In mi smo to storili na vseh področjih, vse do skrajne točke".

200.000 priseljencev na leto?

Nestrinjanje obstaja sicer še pri vprašanjih davkov in javnih financ, a največje jabolko spora je vprašanje priseljevanja. Največji zaveznik CDU-ja, bavarska Krščansko-socialna unija, vztraja, da bi bila zgornja meja za število priseljencev na leto 200.000.

Zeleni so meji sicer napsrotovali, a naj bi bili pripravljeni na dogovor tudi glede tega vprašanja. Reuters je imel namreč vpogled v dokument, v katerem so Zeleni zapisali, da je bila predlagana meja za priseljence v zadnjih 25 letih prekoračena le petkrat.

Če do koalicijskega sporazuma ne bo prišlo, bi lahko bile sklicane nove volitve. Stranke temu sicer napsrotujejo, saj se bojijo, da bi se na njih še dodatno okrepila skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se je septembra prvič uvrstila v zvezni parlament.

B. V.