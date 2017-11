Kurz napoveduje omejevanje pravic priseljencev, Merklova verjame v "jamajko"

Omejitve socialnih pravic priseljencev zadevajo tudi Slovence

3. november 2017 ob 22:02

Dunaj,Berlin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Avstriji potekajo intenzivna koalicijska pogajanja med avstrijsko ljudsko in svobodnjaško stranko, v Nemčiji pa je kanclerka Angela Merkel podala prvo izjavo od začetka koalicijskih pogajanj treh strank.

V Avstriji so predstavili so prve rezultate koalicijskih pogovorov, ki so se nanašali tudi na področje socialnih pravic za tuje delavce in azilantov. Koalicijska pogajanja gredo v smeri, ki sta jo pogovorni partnerici ljudska in svobodnjaška stranka nakazali že takoj po nedavnih predčasnih parlamentarnih volitvah, zlasti pa v njunem predvolilnem boju.

Gre za omejevanje nezakonitih migracij in socialnih pravic priseljencev, kar v veliki meri zadeva Slovenijo. V Avstriji dela in živi veliko število slovenskih delavcev, na slovensko avstrijski meji pa Avstrija še vedno izvaja poostren nadzor.

Na področju socialnih pravic za priseljence bi ljudska in svobodnjaška stranka uvedli petletno čakalno listo, predvsem ko gre za minimalno zajamčeno plačo, socialne transferje in dodatek za nego otroka. Obe strani bi reformirali kazensko pravo, na področju varnostne politike bi uvedli številne novosti. Dvignili bi najnižjo kazen za spolne in druge zločine, povečali prisotnost policije v javnosti. Na področju azilne politike pa načrti vključujejo nadaljnje varovanje meja in ustavitev nezakonitih migracij.

Predsednik ljudske stranke Sebastian Kurz je sicer napovedal tudi znižanje davkov in manj administracije za večjo konkurenčnost avstrijskega gospodarstva. Pogajanja se nadaljujejo, najverjetneje bodo končana do božiča.

Merklova s prvo javno izjavo po začetku pogajanj

Nemška kanclerka Angela Merkel je ne glede na številne spore na uvodnih koalicijskih pogajanjih med unijo CDU/CSU, liberalci in zelenimi prepričana, da jamajško obarvani koaliciji lahko uspe. V prvi javni izjavi po začetku uvodnih koalicijskih pogovorov je sicer priznala, da bodo pogajanja tudi v prihodnje težka. Med pomembnejšimi temami pogovorov je Merklova navedla "dobre zaposlitve", socialno in notranjo varnost, integracijo in izpolnjevanje zavez o mednarodni odgovornosti. Za CDU sta pomembni področji še družina in šolstvo.

Petra Kos Gnamuš, Radio Slovenija