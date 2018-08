Vse oči uprte v Kosovo: Kakšen bo načrt statuta Skupnosti srbskih občin?

Grozi državi nestabilnost?

4. avgust 2018 ob 17:52

Priština - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na Kosovu se izteka rok, ki ga je Evropska unija postavila Prištini, da ta predstavi načrt statuta Skupnosti srbskih občin, ki ga predvideva bruseljski sporazum.

Razmere so bile napete, sinoči se je sešel kosovski varnostni svet, danes pa tudi srbski svet za nacionalno varnost. Srbi na severu Kosova naj bi se po poročanju prištinskih medijev pripravljali na enostransko razglasitev avtonomije, po srbskih medijih pa so zaokrožile novice, da naj bi Albanci danes poskušali zavzeti hidroelektrarno Gazivode.

Scenariji, ki so jih napovedovali mediji, bi lahko pomenili resno grožnjo stabilnosti. V Srbiji so govorili o načrtu Prištine, da zasede območje hidroelektrarne in jezera v Gazivodi, ki je v lasti srbskega elektrogospodarstva. Tam se je nato čez dan znašlo več vozil Kforja z ameriškimi vojaki, ki so govorili o rednih vajah.

Okrivili tudi srbske politike

Po jutranji seji srbskega sveta za nacionalno varnost je bilo ogorčenje, da Priština tudi po 1.930 dneh ni izpolnila obljube o Zvezi srbskih občin in da se morajo namesto tega pogovarjati o varnosti Srbov na Kosovu.

Za razmere so okrivili tudi nekatere neodgovorne srbske opozicijske voditelje in predstavnike pravoslavne cerkve, ki da z obtožbami lastne države, denimo, da oblast Kosovo prodaja, ustvarjajo občutek, da ta načrtuje zločine proti svojemu narodu.

"Naše službe so dobile svoje naloge, te laži pa so del organiziranega scenarija, v katerega so vmešane tudi tuje službe. Ostali bomo mirni, zbrani in ne bomo nasedali na provokacije, ki bi jih lahko izkoristili za dejavnosti proti Srbom," je dejal Marko Đurić, glavni srbski pogajalec za Kosovo.

Haradinaj izključuje spreminjanje mej

Že sinoči pa je po zasedanju kosovskega varnostnega sveta premier Ramush Haradinaj najprej sporočil, naj vsi pozabijo, da bi bila rešitev za konflikt lahko spreminjanje mej, po katerih bi Srbiji pripadel sever Kosova. Kot pravi, postopek oblikovanja Zveze srbskih občin poteka, Srbe svari pred enostransko razglasitvijo avtonomnosti, kar so jo napovedovali nekateri mediji v Prištini.

"Nihče nima pravice do enostranskih dejanj. Če bo kdo prekršil kosovske zakone in dogovore, bomo ukrepali, o tem ni dvoma," je dejal.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je Srbe na Kosovu v pismu pozval k miru in zagotovil, da ne bo "nove Nevihte" in niti pregona Srbov – prav danes bodo namreč Srbi v Bački Palanki zaznamovali dan spomina na preminule in pregnane Srbe v operaciji Nevihta, ki jo bodo jutri na Hrvaškem slavili kot dan zmage.

K. S., Boštjan Anžin