Vučić že drugič letos pri Putinu, prvič kot premier, zdaj kot predsednik Srbije

Beograd želi članstvo v EU-ju in tesne odnose z Rusijo

19. december 2017 ob 20:40

Moskva - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prišel na obisk Moskve, kjer se je sešel z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom. Kot je dejal, želi Srbija poglobiti sodelovanje z Rusijo.

Vučić se je kot predsednik srbske vlade z ruskim predsednikom v Moskvi srečal marca letos, danes pa ga je Putin gostil kot predsednika države.

Predsednika sta se strinjala, da so odnosi med državama zelo dobri, je za Televizijo Slovenija poročala Vlasta Jeseničnik. Blagovna menjava se povečuje. Lani je po besedah Vučića znašala dve milijardi in tristo milijonov dolarjev. Srbija, ki uživa ugodnosti sporazuma o prosti trgovini, ki sta ga državi sklenili leta 2000, želi sodelovanje z Moskvo poglobiti na vseh področjih, je poudaril srbski predsednik.

Od Rusije je letos kupila šest vojaških lovcev mig 29, v Moskvi pa so se pogovarjali tudi o nakupu vojaških helikopterjev in drugega orožja. Vučić se je Putinu zahvalil za njegovo osebno podporo in za podporo Rusije pri, kot je dejal, ozemeljski celovitosti in suverenosti Srbije. Rusija namreč ne priznava Kosova kot samostojne države.

Putin pa je spomnil, da bodo naslednje leto zaznamovali 180. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama.

Tako Rusija kot EU

Srbija - čeprav krepi odnose z Rusijo - ostaja na evropski poti. Srbska premierka Ana Brnabić je med sinočnjim srečanjem z visoko predstavnico EU-ja za zunanje zadeve in varnostno politiko Federico Mogherini dejala, da članstvo v Evropski uniji ostaja zunanjepolitična prioriteta Beograda, je še poročala Vlasta Jeseničnik.

B. V.