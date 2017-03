WikiLeaks: Cia sposobna za stalno okužiti Applove računalnike in telefone

Cia ne želi potrditi verodostojnosti dokumentov

23. marec 2017 ob 20:06

Washington - MMC RTV SLO/STA

Kot razkriva spletni portal WikiLeaks, naj bi bila ameriška obveščevalna agencija Cia sposobna za stalno okužiti Applove računalnike in pametne telefone z virusom za vohunjenje.

Danes objavljeni dokumenti kažejo, kako Cia vdira v priljubljene Applove produkte, da lahko vohuni za njihovimi uporabniki. Leta 2012 je tako razvila orodje, poimenovano "zvočni izvijač", s katerim lahko ugrabijo zagonski proces računalnika z zunanjih naprav, kot so recimo USB ključki, pa čeprav je ta zaščiten z geslom. S tem naj bi bili v Cii sposobni na računalnikove glavne komponente vtisniti virus, ki ga ni mogoče izbrisati niti s formatiranjem diska računalnika.

Podoben virus, poimenovan "nočno nebo", je Cia že leta 2008 razvila tudi za iPhone, Applov pametni telefon, a ga je lahko vnesla le fizično, običajno na nov telefon še pred prodajo. To naj bi Cia počela z vmešavanjem v dobaviteljsko verigo, kažejo objavljeni dokumenti.

WikiLeaks je tako že drugič ta mesec objavil dokumente, ki dokazujejo sposobnosti in metode Cie na področju vdiranja v računalnike, telefone, celo televizije z namenom zbiranja podatkov o njihovih uporabnikih. Dokumenti naj bi bili verodostojni, čeprav Cia tega ne želi potrditi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.Po objavi prvega niza dokumentov 9. marca je bila sprožena obsežna preiskava, kako so dokumenti, ki bi morali biti strogo varovana skrivnost, prišli do WikiLeaksa. Nekateri so kot možen vir omenjali zasebne pogodbene sodelavce Cie.

B. V.