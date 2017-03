Tehnološki giganti se odzivajo na razkritje, da lahko Cia vdira v njihove proizvode

Nekaj podjetij se še ni odzvalo

8. marec 2017 ob 15:40

Washington - MMC RTV SLO

Nekaj podjetij, v proizvode katerih naj bi po razkritju Wikileaksa lahko vdirala Cia, se je odzvalo na vsebino v torek objavljenih dokumentov te ameriške agencije. Najpodrobnejši odziv so objavili v Applu.

Wikileaks je namreč objavil več tisoč dokumentov, ki domnevno razkrivajo hekerska orodja ameriške obveščevalne agencije. Cia naj bi tako lahko vdirala v pametne telefone in določene pametne televizije ter te naprave izkoriščala za prisluškovanje njihovim uporabnikom.

Najpodrobneje se je odzval ameriški velikan Apple, ki je sporočil, da so glede nekaterih ranljivosti že ukrepali. V podjetju so po poročanju BBC-ja dejali, da tehnologija, vgrajena v telefone iPhone predstavlja najboljšo zaščito podatkov, ki je na voljo potrošnikom, in da se neprestano trudijo, da tako tudi ostane.

"Naši proizvodi in programska oprema so tako zasnovani, da naši potrošniki hitro prejmejo varnostne nadgradnje, tako da skoraj 80 odstotkov uporabnikov uporablja zadnjo različico našega operacijskega sistema," so sporočili. Njihova prvotna analiza je pokazala, da so številne stvari, o katerih govorijo objavljeni dokumenti, popravili v zadnji različici iOS-a, še naprej pa bodo delali na obravnavanju prepoznanih ranljivosti, so sporočili.

Samsung s krajšim obvestilom

Cia naj bi z britansko obveščevalno službo MI5 razvila orodje za napad na pametne televizije iz serije F8000 podjetja Samsung, kjer so se odzvali krajše. Dejali so, da je zaščita zasebnosti potrošnikov in varnost njihovih naprav njihova glavna prioriteta. "Zavedamo se omenjenih poročil in jih prednostno obravnavamo," so še sporočili.

Objavljeni dokumenti kažejo, da je Cia s škodljivimi programi napadala tudi osebne računalnike preko operacijskega sistema Windows podjetja Microsoftu. Tudi tam so sporočili, da se zavedajo poročil in jih obravnavajo.

V podjetju Google medtem niso želeli komentirati navedb, da lahko Cia vdre v telefone z operacijskim sistemom Android in prevzame nadzor nad njimi. Brez odziva je za zdaj tudi Fundacija Linux. Cia naj bi namreč lahko vdrla tudi v računalnike z njihovim operacijskim sistemom.

Vlade bi morali državljane varovati, ne nadzirati

Iz Fundacije World Wide Web, ki zagovarja spletno zasebnost, so sporočili, da bi morala ameriška vlada objaviti podroben odziv. Vlade naj bi namreč varovale digitalno zasebnost in varnost državljanov, navedene dejavnosti Cie pa pomenijo ravno nasprotno, je dejal eden od direktorjev Craig Fagan. Spreminjanje vsakodnevnih proizvodov, kot sta televizija in pametni telefon, ter neobveščanje proizvajalcev o njihovih ranljivostih je nevarno in kratkovidno.

Cia še ni potrdila, da so dokumenti, ki naj bi izvirali iz časa med letoma 2013 in 2016, resnični. A eden od nekdanjih direktorjev agencije, Michael Hayden, je zaskrbljen zaradi njihove objave. To naj bi namreč škodovalo Cii pri njenem zbiranju podatkov. "Z drugimi besedami, zaradi objave so moja država in njeni prijatelji manj varni," je dejal za BBC.

B. V.