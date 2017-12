Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nekdanja vlada Nikole Gruevskega je v Skopju leta 2011 postavila 11 metrov visoki bronasti kip Aleksandra Velikega na 10-metrskem piedestalu. Foto: Reuters Sorodne novice Rešitev grške blokade: zgornja, nova ali severna Makedonija? Dodaj v

Zaev pripravljen opustiti vztrajanje pri nasledstvu Aleksandra Velikega

Spor med Makedonijo in Grčijo se vleče že 26 let

23. december 2017 ob 20:47

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Makedonski premier Zoran Zaev je izjavil, da bi se bil pripravljen odreči tezi, da je Makedonija edina prava naslednica antičnega bojevnika in osvajalca Aleksandra Velikega.

Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug se je Zaev tezi pripravljen javno odreči, če bi to pripomoglo k razrešitvi spora z Grčijo glede imena Makedonije.

"Opuščam trditev, da je Makedonija edina naslednica Aleksandra Velikega. Zgodovina ne pripada samo nam, ampak tudi Grčiji in številnim drugim državam," je dejal Zaev v petkovem pogovoru na televiziji Telma.

Nekdanja makedonska vlada je po Aleksandru Velikem sicer poimenovala glavno avtocesto in letališče, njemu v čast pa je na glavnem trgu prestolnice postavila tudi 21 metrov visok bronast kip.

Spor med Grčijo in Makedonijo glede imena slednje se vleče že 26 let, vse od razpada nekdanje Jugoslavije in makedonske osamosvojitve. Grki menijo, da ima Makedonija pretenzije do njihove istoimenske severne pokrajine, prav tako vztrajajo, da imajo oni glavno zgodovinsko pravico do ponašanja z Aleksandrom Velikim.

Zaradi spora Grčija že več let onemogoča Makedonijo pri njenem vključevanju v Evropsko unijo in Nato.

J. R.