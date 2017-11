Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Fallon je bil zaposlen na obrambnem ministrstvu pod štirimi premierji. Foto: Reuters Tudi Westminster ni imun na spolno nadlegovanje. Foto: Reuters Dodaj v

Zaradi "nedostojnega vedenja" odstopil britanski obrambni minister

Westminster pretresajo navedbe o spolnem nadlegovanju

1. november 2017 ob 22:08

London - MMC RTV SLO, STA

Britanski obrambni minister Michael Fallon je podal svoj odstop, pri tem pa pojasnil, da je možno, da njegovo vedenje ni dosegalo standardov, ki jih britanska vojska pričakuje.

Kot poroča BBC, do odstopa ne prihaja zaradi kakšnih specifičnih ali novih navedb, ampak se nanaša na očitke o spolnem nadlegovanju izpred 15 let.

Britanska premierka Theresa May je Fallonov odstop sprejela in dejala, da ceni "resnost", ki jo je Fallon izkazal do svojega položaja. Mayeva je tudi pohvalila "zgled, ki ga želi postaviti vojakom, ženskam in ostalim".

Fallon se je za odstop odločil v luči vse obsežnejših medijskih poročil o razmahnjeni kulturi spolnega nadlegovanja med britanskimi poslanci in njihovimi uslužbenci.

"V zadnjih dneh so se pojavile številne obtožbe o obnašanju poslancev, tudi glede nekaterih mojih dejanj. Mnoge od teh navedb niso resnične, a sprejemam, da v preteklosti nisem zadostil visokim standardom, ki jih zahtevamo od oboroženih sil, ki jih imam čast zastopati," je zapisal v svoji odstopni izjavi. Ob tem je dodal, da mu je bilo v čast zadnja tri leta in pol služiti kot obrambni minister. Ostaja pa Fallon član parlamenta.

Poklon karieri

Mayeva je odstopno izjavo sprejela in se poklonila "dolgi in impresivni ministrski karieri" funkcionarja, ki je na obrambnem ministrstvu delal pod štirimi premierji.

Do odstopa prihaja dan za tem, ko je Fallonov predstavnik potrdil, da je ministra leta 2002 okarala novinarka Julia Hartley-Brewer, ker je med neko večerjo položil roko na njeno koleno. Predstavnik je dejal, da se je Fallon za incident takoj opravičil.

Po nizu podobnih obtožb, ki so se vsule na poslance in funkcionarje, je Mayeva pisala strankarskim vodjem in pozvala k ukrepom. Plaz je sprožil tabloid Sun, ki je prejšnji teden poročal, da so ženske, zaposlene v londonski politični četrti Westminster, vzpostavile skupino na WhatsAppu, v okviru katere si delijo izkušnje s spolnim nadlegovanjem in druge opozarjajo na možne storilce.

Weinstein afera sprožila plaz

"Poročila so zelo zaskrbljujoča, vendar ne morem vnaprej govoriti o obtožbah ali preiskavah, ki še niso prišle na dan," je dejala takrat tiskovna predstavnica Mayeve in poudarila, da je bila premierka zelo jasna, ko se je odzvala na poročila o spolnem nadlegovanju in napadih ameriškega producenta Harveya Weinsteina v minulih tednih, ko je dejala, "da je vsakršno neželeno seksualno obnašanje povsem nesprejemljivo" in da to velja za vsa področja življenja, tudi politiko. Izpostavila je še, da bodo vse obtožbe, ki bi lahko prišle na dan, vzeli zelo resno in bodo ljudem svetovali, da stopijo v stik s policijo.

Skupina članic britanske opozicijske laburistične stranke je medtem že vzpostavila spletno stran, na kateri poziva člane in članice stranke, ki so bili žrtve spolnega nadlegovanja v stranki, da anonimno objavijo svoje zgodbe in tako popravijo kulturo v stranki.

K. S.