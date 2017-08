Zaradi orkana Harvey v Teksasu umrla dva človeka

Orkan je oslabel, zdaj grozijo poplave

27. avgust 2017 ob 08:58

Houston - MMC RTV SLO, Reuters

V petek in soboto sta v Teksasu zaradi orkana Harvey, najhujšega orkana, ki je prizadel to ameriško državo v pol stoletja, umrla dva človeka. Več ljudi je poškodovanih.

Prva smrtna žrtev, sicer neidentificirana, je bila v petek, ko je človek umrl v požaru v hiši v mestu Rockport. V soboto pa je ženska umrla, ko se je vozila po poplavljenih cestah na zahodu Houstona. Okoli deset ljudi je dobilo poškodbe, npr. zlomljene kosti.

Zaradi orkana, ki je v petek dosegel Teksas s sunki vetra hitrosti okoli 209 kilometrov, je brez elektrike ostalo več kot 230.000 ljudi, večinoma na območju Houstona, poroča Reuters. Neurje je odnašalo strehe in ruvalo drevesa, zmanjšalo pa je tudi črpanje plina in nafte v Teksasu, zaradi česar so se njune cene na bencinskih črpalkah močno povišale.

Harvey je medtem že oslabel v tropsko nevihto, a naj bi nad Teksasom divjal še nekaj dni. Grozi nevarnost poplav zaradi padavin.

Mesto Rockport je orkan najbolj prizadel. Ulice so poplavljene, na njih pa ležijo številni električni kabli in odpadki. Več vozil je prevrnjenih. Poškodovane so številne stavbe, tudi srednja šola, hotel in dom za starejše. V mesto je na pomoč prišla vojska.

Teksaški guverner Greg Abbott je dejal, da je aktiviral 1.800 pripadnikov vojske, ki bodo pomagali pri odstranjevanju posledic po državi, 1.000 ljudi pa bo iskalo in reševalo preživele.

V državi so morali zaradi naraščajoče vode iz treh zaporov evakuirati okoli 4.500 zapornikov.

Nevarnost poplav

Teksaške oblasti so opozorile na morebitno smrtno nevarno količino padavin v prihodnjih dneh. Poplave bi bile lahko zaradi dlje trajajočih padavin katastrofalne.

Orkan Harvey je obudil spomin na orkan Katrina, ki je leta 2005 prizadela New Orleans. Umrlo je okoli 1.800 ljudi, katastrofa pa je bila še hujša zaradi počasnega odziva vladnih agencij.

Trump se spoprijema s prvo naravno katastrofo

Ameriški predsednik Donald Trump se spoprijema s svojo prvo naravno katastrofo, odkar je na položaju. V Teksasu je razglasil naravno nesrečo, kar mu bo omogočilo prejemanje zvezne pomoči. Od pristojnih ministrstev in agencij pričakuje, da bodo storila vse za zaščito življenj, so sporočili iz Bele hiše.

B. V.