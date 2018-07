Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Hindujski duhovnik pod kravo opravlja verski obred. Foto: Reuters Dodaj v

Zaradi suma, da je tihotapil krave, v Indiji do smrti pretepli muslimana

Vse večji vpliv hindujskih skupin

21. julij 2018 ob 11:31

Mumbaj - MMC RTV SLO, Reuters

V indijski zvezni državi Radžastan so neznanci do smrti pretepli muslimana, ki je v svojo vas skušal pripeljati dve kravi, da bi jih imela družina za meso in mleko.

To je drugi tovrstni napad v zadnjih 15 mesecih, zato strokovnjaki opozarjajo na vse večjo moč in vpliv hindujskih skupin. Mnogi hindujci imajo kravo namreč za sveto žival, a indijska muslimanska manjšina s temi živalmi trguje in jih uporablja za prehrano.

Policija v severozahodni zvezni državi Radžastan je sporočila, da je skupina petih do sedmih mož obkrožila muslimana po imenu Akbar, ki je kravi gnal proti svoji vasi v bližnji zvezni državi Harjana. Do smrti so ga pretepli zaradi "suma o tihotapljenju krav", so pojasnili. "Incident še preiskujemo, nekaj ljudi bomo kmalu aretirali. Storilci si zaslužijo najstrožjo kazen," je dejal policijski inšpektor Šjam Singh.

Boj proti zakolu krav prohindujskih skupin se je okrepil leta 2014 po prihodu na oblast hinduistične nacionalistične stranke Bharatija Janata, ki jo vodi zdajšnji premier Narendra Modi, čeprav večina izmed 29 indijskih zveznih držav uboje krav zaradi mesa prepoveduje.

A. P. J.