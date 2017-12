Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V genocidu v Srebrenici je umrlo okoli 8.000 ljudi. Foto: EPA Dodaj v

ZDA bodo izgnale bosanskega Srba, ki je lagal glede sodelovanja v balkanski vojni

V zadnjih letih so v Ohiu aretirali več nekdanjih borcev

8. december 2017 ob 12:48

V ZDA živečega bosanskega Srba Oliverja Dragića, obtoženega sodelovanja v paravojaški enoti, ki je sodelovala v genocidu v Srebrenici, bodo zaradi poneverjenih dokumentov izgnali iz ZDA.

Na sodišču je priznal, da je v postopku pridobivanja dokumentov lagal, saj ni povedal, da je sodeloval v bojih. Sodišče ga je obsodilo na zaporno kazen v dolžini obdobja, ki ga je od avgusta lani preživel za rešetkami, zdaj pa ga čaka izgon. Kot poroča Deutsche Welle, zanika, da bi bil sam ali njegova enota vpleten v vojne zločine blizu Srebrenice leta 1995.

Po besedah tožilca Justina Herdmana je Dragić trdil, da je bil begunec, ki je med balkansko vojno služil v vrstah paravojaških enot. Za status begunca v ZDA je zaprosil leta 1998, pri čemer je dejal, da je bil žrtev vojne v Bosni in Hercegovini, iz katere da je pobegnil leta 1992. Stalno prebivališče v ZDA so mu odobrili leta 2001.

Dragićev odvetnik je dejal, da se bosanski Srb veseli vrnitve v domovino, hkrati pa dejal, da ne ve, ali ga ob vrnitvi v BiH čakajo sodni postopki.

Tožilci trdijo, da se je zdaj 42-letni Dragić, potem ko je končal policijsko šolo v Srbiji, leta 1994 preselil v Republiko srpsko in se priključil posebni policijski enoti, ki se je pridružila vojski Republike srpske. Njegova enota je bila vključena v boje, tudi na širšem območju operacij v Srebrenici. Ameriška vlada trdi, da je bila njegova enota nameščena okoli Srebrenice, njena naloga pa je bila iskanje preživelih in preprečitev njihovega bega.

V Ohiu več nekdanjih borcev

Dragić se je tako pridružil več moškim na severu Ohia, ki so jih tožilci v zadnjih letih obtožili, da so pri postopku prihoda V ZDA prikrili svojo vpletenost v vojne zločine v BiH. Tako so lani 59-letnega Ilijo Josipovića dvakrat obtožili zaradi poneverjenih dokumentov. Tožilci so mu očitali, da pri pridobivanju status begunca v ZDA leta 2002 ni razkril svoje vpletenosti v brigado Zvornik. Januarja lani so zaradi laganja pri pridobivanju statusa begunca na dve leti zaporne kazni obsodili tudi Slobodana Mutića, še piše Deutsche Welle.

