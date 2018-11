Med kitajskim predsednikom Ši Džinpinom (na fotografiji) in ameriškim podpredsednikom Pencem se je vnel besedni dvoboj. Foto: Reuters Na vrhu so predstavniki 21 držav, med njimi pa ni ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Reuters Dodaj v

ZDA in Kitajska na vrhu APEC-a napenjajo mišice

V glavnem mestu Papue Nove Gvineje se je zbralo 15.000 delegatov

17. november 2018 ob 10:03

Port Moresby - MMC RTV SLO, STA

ZDA in Kitajska so ob začetku vrha APEC-a nadaljevale izmenjavo očitkov: kitajski predsednik Ši Džinping je ZDA obtožil ogrožanja svetovne trgovine, Mike Pence pa Kitajsko nepoštene trgovinske prakse.

Na rednem letnem vrhunskem zasedanju 21 držav Azijsko-tihomorskega združenja za gospodarsko sodelovanje (APEC) v Papui Novi Gvineji sodelujejo vodilni državniki razen ameriškega predsednika Donalda Trumpa, med njimi kitajski predsednik Ši Džinping ter predsedniki vlad Indije, Rusije, Japonske, Avstralije, Kanade in Nove Zelandije. Ameriške interese v Papui Novi Gvineji zastopa ameriški podpredsednik Mike Pence.

"ZDA ne bodo spremenile svoje usmeritve, če Kitajska ne bo spremenila svojih dejanj," je ob začetku vrha APEC-a v Papui Novi Gvineji izjavil Pence in opozoril Kitajsko, da lahko ZDA še povišajo carine za uravnoteženje trgovinske bilance s Kitajsko. "Carine smo uvedli že za 250 milijard dolarjev na kitajsko blago, to številko bi lahko še več kot podvojili".

Protekcionizem

Mike Pence je napadel tudi kitajske posojilne programe drugim državam za gradnjo infrastrukture. Kot je dejal, so pogoji za ta posojila "najmanj čudni" in "prepogosto povezani z dodatnimi pogoji". "Ne sprejemajte tujih posojil, ki bi lahko ogrozila vašo suverenost," je druge države pozval Pence in dejal, da so možnosti, ki jih ponujajo ZDA, boljše.

Pred tem je kitajski predsednik Ši opozoril pred naraščajočim protekcionizmom in unilateralizmom, ki da bo ohromil svetovno gospodarsko rast. Prepričan je sicer, da so ti ukrepi "obsojeni na propad". "Poskusi, da bi vzpostavili ovire in prekinili gospodarske povezave, gredo v nasprotju z zakoni ekonomije in zgodovinskimi smernicami," je dejal. "Kdor se odloči, da zapre svoja vrata, bo zgolj odrezal sebe od preostalega sveta in izgubil lastno smer," je še dodal kitajski predsednik. Opozoril je tudi, da trgovinski spopadi ne morejo dati zmagovalca, kar je pokazala tudi zgodovina.

Na tapeti tudi Južnokorejsko morje

Pence je sicer Kitajsko napadel tudi zaradi ozemeljskih sporov v Južnokitajskem morju in dejal, da bodo ZDA še naprej nasprotovale kitajski militarizaciji na območju. "Še naprej bomo leteli in pluli, kjer nam to dopušča mednarodno pravo in kjer je to v našem nacionalnem interesu," je izjavil Pence. Napovedal je tudi sodelovanje z Avstralijo pri gradnji mornariškega oporišča v Lombrumu na papuanskem otoku Manus. Na tem otoku ima Avstralija sicer vzpostavljene migracijske centre za več sto prebežnikov, še navaja DPA.

Vrha skupine APEC, ki poteka na luksuzni ladji za križarjenja v pristanišču Port Moresby, se udeležujejo voditelji 21 držav. ZDA sicer namesto predsednika Donalda Trumpa zastopa podpredsednik Pence, Rusijo pa premier Dmitrij Medvedjev. Srečanje prvič gosti Papua Nova Gvineja, najrevnejša članica tega združenja.

K. Št.