Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Danes 95-letni nekdanji paznik v taborišču Trawniki na Poljskem je v newyorškem Queensu živel več kot 50 let. Foto: Reuters Dodaj v

ZDA izgnale nekdanjega paznika v koncentracijskem taborišču

V Nemčijo so ga prepeljali v tajnosti

21. avgust 2018 ob 19:37

Berlin - MMC RTV SLO

Po več letih diplomatskih pogajanj glede statusa nekdanjega paznika v koncentracijskem taborišču Trawniki na Poljskem je ZDA 95 let starega Jakiwa Palija le uspelo deportirati v Nemčijo.

Jakiw Palij je obtožen, da je pred več kot 70 leti z lažjo prispel v ZDA in pridobil ameriško državljanstvo. Ko je leta 1949 migriral v ZDA, se je pristojnim oblastem zlagal, da je med drugo svetovno vojno na Poljskem delal na kmetiji in v tovarni.

A pred 20 leti so ameriške oblasti ugotovile, da je bil pravzaprav član SS-a, elitne enote nacistične stranke, in je marca 1944 delal v koncentracijskem taborišču Trawniki na Poljskem, kjer so med drugim urili nacistične vojake za iztrebljanje Judov, ter zagrešil številne zločine nad poljskimi civilisti in drugimi. Palij je ameriško državljanstvo dobil leta 1957, ameriške oblasti pa so ga vzele pod drobnogled leta 2003, ko so mu tudi odvzeli ameriško državljanstvo, dve leti pozneje so izdale ukaz za njegov izgon, poroča Guardian.

Nemške oblasti ga vse do zdaj niso hotele sprejeti, rekoč, da je zločine izvajal na tujih tleh. Iz istega razloga mu niso mogli soditi v ZDA. Palija, ki je bil rojen v Ukrajini, pa nista hoteli sprejeti ne Poljska ne Ukrajina, ki trdita, da mora odgovornost za nekdanjega SS-ovca sprejeti Nemčija.

50 let živel v Queensu

Ves ta čas je nekdanji SS-ovec živel v dvonadstropni hiši v Queensu s svojo ženo Marijo, staro 86 let. Njegova navzočnost je razjezila tamkajšnjo judovsko skupnost, ki je v soseski večkrat organizirala protestne shode, na katerih so vzklikali slogane: "Vaš sosed je nacist!"

Zdaj pa so ameriške in nemške oblasti le dosegle dogovor. "Predsedniku Donaldu Trumpu in njegovi ekipi je po obsežnih pogajanjih uspelo zagotoviti Palijevo deportacijo v Nemčijo in okrepiti sodelovanje ZDA s ključno evropsko zaveznico," so zapisali v Beli hiši.

Po poročanju časopisa Frankfurter Allgemeine Zeitung so Palija prepeljali v Nemčijo v tajnosti, za njegov transport pa je poskrbel Rdeči križ. Nemški zunanji minister Heiko Maas je za tabloidni časopis Bildt dejal, da je Nemčija prepoznala svojo obveznost, da sprejme Palija. "To je naša obveznost v imenu vseh žrtev in njihovih naslednikov. Ustreči pravici v spomin na obdobje nacizma pomeni, da se je treba boriti proti antisemitizmu, diskriminaciji in rasizmu," je dejal.

K. Št.