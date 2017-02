Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 14 glasov Ocenite to novico! Perez je zmagal med sedmimi kandidati. Foto: Reuters Pereza je podpiral krog okoli nekdanjega predsednika Baracka Obame. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ZDA: Razdeljeni demokrati za novega vodjo izbrali Toma Pereza

Ene najbolj tekmovalnih strankarskih volitev

25. februar 2017 ob 16:00,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 22:13

Atlanta - MMC RTV SLO/Reuters

Ameriška demokratska stranka, ki je v zadnjih letih doživela več hudih udarcev - najprej je izgubila večino v obeh domovih kongresa, potem pa je še njena kandidatka Hillary Clinton izgubila na novembrskih predsedniških volitvah -, je izbrala novo vodstvo.

447 članov nacionalnega odbora se je zbralo v Atlanti, kjer so med sedmimi kandidati izbrali novega vodjo. Tokratne strankarske volitve so bile ene najbolj tekmovalnih v zadnjih desetletjih, na koncu pa je zmagal nekdanji minister za delo Obamovi administraciji Tom Perez.

Perez je takoj zaprosil člane DNC-ja, da mu za namestnika potrdijo drugo-uvrščenega kongresnika iz Minnesote Keitha Ellisona.

Na volitvah za novega predsednika DNC je tako zmagal predstavnik tako imenovane kontinuitete, saj je imel Perez podporo vodstva stranke ter podpornikov Obame in lanskoletne demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton. Ellison, ki ga je DNC potrdil za Perezovega namestnika, je imel podporo liberalnega krila stranke na čelu s senatorjem iz Vermonta Bernardom Sandersom, ki ga je Clintonova lani porazila v boju za demokratsko predsedniško nominacijo.

Stranka je v zadnjih letih doživela hud padec. Potem ko so demokrati leta 2011 izgubili večino v predstavniškem domu, so leta 2015 izgubili večino še v senatu. Še dodatno je stranko lani junija zamajal odstop predsednice stranke Debbie Wasserman Schultz, ki je odstopila, potem ko je v javnost pricurljalo 20.000 elektronskih sporočil demokratske stranke, ki so nakazovala, da so v stranki poskušali očrniti tekmeca Hillary Clinton Bernieja Sandersa. Največji udarec pa so doživeli na novembrskih predsedniških volitvah, ko je Trump v nasprotju z napovedmi premagal Clintonovo.

K. T., G. V.