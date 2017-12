ZDA zajel arktični mraz. Namerili so rekordno nizke temperature.

Mraz bo celo na Floridi

28. december 2017 ob 07:15

Washington - MMC RTV SLO, STA

Severni, osrednji in vzhodni del ZDA je zajel arktični mraz. V več krajih so namerili rekordno nizke temperature, tudi do minus 38 stopinj Celzija.

Tako mogočne zime na tako velikem območju ZDA že dolgo ni bilo. V kraju International Falls v Minnesoti so v sredo namerili minus 38,3 stopinje Celzija, kar je rekord, odkar tam izvajajo meritve. Rekordno nizke temperature so namerili tudi v kraju Hibbing v Minnesoti, in sicer minus 33,3 stopinje.

V New Hampshiru na severovzhodu ZDA se šalijo, da bo v naslednjih dneh pri njih bolj mrzlo kot v Sibiriji in na Antarktiki, pa tudi, da nekaj časa vsaj ne bo komarjev, po katerih je ta država zelo znana.

Povprečne temperature v mestu New York bodo naslednjih sedem dni sedem stopinj pod ničlo, mraz pa se bo širil na jug, vse tja do Južne Karoline, kjer bodo temperature blizu ničle. Celo severna polovica Floride bo trpela mraz.

Zelo nizke temperature se bodo nadaljevale vse do novega leta in naprej. V New Yorku bodo ljudje novo leto pričakali ob minus 13 stopinjah, veter pa bo občutek mraza še povečal.

Določene dele severovzhoda in srednjega zahoda ZDA so od božiča naprej zasule mogočne snežne padavine in sneg postaja trden kot beton.

B. V.