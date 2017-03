Zdravniki brez meja: Madžarski organi vse nasilnejši do prebežnikov

Zaznan porast nasilja nad prebežniki na Madžarskem

9. marec 2017 ob 20:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Madžarski obmejni organi so vse nasilnejši do prosilcev za azil, opozarjajo v nemški podružnici mednarodne organizacije Zdravniki brez meja. Madžarska nasilje nad prebežniki zanika.

Zlorabe se dogajajo redno, ko madžarske oblasti prebežnike prestrežejo na meji s Srbijo in jih vrnejo v madžarsko južno sosedo, so opozorili v človekoljubni organizaciji.

Kot je sporočila skupina Zdravnikov brez meja, ki deluje v Srbiji, oskrbujejo vedno več ljudi s poškodbami zaradi nasilja. Od januarja lani do februarja letos so tako zaznali 106 tovrstnih primerov. V 54 primerih je šlo za poškodbe zaradi udarcev, v 24 za ugrize psov, in v 15 primerih za posledice zaradi uporabe solzivca ali razpršila za samoobrambo, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

"Gre za neke vrste ritualno nasilje na zunanji meji EU-ja, ki naj bi ljudi odvrnila, da bi ponovno poskušali pribežati v EU," je po obisku v Beogradu izjavil vodja belgijskih Zdravnikov brez meja Christopher Stokes. Voditelji EU-ja, ki so se danes zbrali na vrhu v Bruslju, ne bi smeli več prezreti tovrstnega nasilja, je dejal Stokes. Madžarska sicer vztrajno zavrača očitke, da bi s prebežniki ravnala nasilno.

B. V.