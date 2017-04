Ženske na valovih - organizacija, ki v mednarodnih vodah opravlja splave

Nizozemska jadrnica se je zasidrala ob mehiški obali

23. april 2017 ob 16:46

Ciudad de Mexico - MMC RTV SLO/Reuters

Nizozemska jadrnica, na kateri opravljajo splave, je v petek priplula v mednarodne vode ob zahodni obali Mehike. Women on Waves (WOW; Ženske na valovih), neprofitna skupina, je na svoji spletni strani zapisala, da ponuja ženskam v stiski "brezplačne zakonite splave do devetega tedna nosečnosti".

Ob tem so še zapisali, da je ladja, ki pogosto deluje v nasprotju z zakonodajo posameznih držav, "pridobila vsa dovoljenja" in bo mehiške nosečnice sprejemala do nedelje.

Mehika sicer dovoljuje splave v primeru spolnega nasilja, je pa splav v preostalih primerih precej omejen, a se zakonodaja razlikuje od zvezne države do zvezne države.

Predsednica organizacije WOW Rebecca Gomperts je na tiskovni konferenci v mehiškem obalnem mestu Ixtapa povedala, da je dostop do varnih splavov v Latinski Ameriki stvar "družbene pravičnosti", še posebej po izbruhu virusa Zika, ki povečuje tveganje možganskih deformacij pri novorojenčkih. Ženske dobijo na krovu jadrnice tablete, ki spodbudijo splav, nato pa ostanejo na opazovanju nekaj ur, preden se vrnejo na obalo v čolnih. Posadka je sestavljena iz samih žensk in ne opravlja kirurških splavov.

Abortivna tabletka, ki omogoča splav v zgodnji fazi nosečnosti, vsebuje dve zdravili, mifepriston in misoprostol, ki sprožita splav. Vsako leto okoli 26 milijonov žensk po vsem svetu tako prekine nezaželeno nosečnost, metodo pa kot varno in učinkovito priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Po drugi strani pa zaradi amatersko opravljenih splavov vsako leto umre okoli 47.000 žensk, kar je skoraj 13 odstotkov vseh smrti porodnic.

Dostop do splava močno omejen

Ženske, ki ne živijo v prestolnici Ciudad de Mexico, kjer je splav zakonit od leta 2007, in ženske, ki si ne morejo privoščiti potovanja v prestolnico, z nezakonitimi in nevarnimi splavi tvegajo svoja življenja.

"Absurdno je, da je geografija tista, ki odloča, ali bodo Mehičanke dobile dostop do zakonitega in varnega splava," je za Reuters povedala Regina Tames, vodja informacijske skupine o reprodukcijski izbiri (GIRE), mehiške organizacije za ženske pravice. Po besedah Tamesove imajo tiste ženske, ki si želijo prekiniti nosečnost, v pretežno katoliški Mehiki velike težave priti do zakonitega splava, saj zdravniki pogosto nočejo izvesti posega ali pa zanj niso usposobljeni. "Dostop do splava je tudi v primerih posilstva v resnici zelo omejen," je še dodala Tamesova.

Skupina WOW je pred Mehiko svoje jadrnice poslala že ob obale Gvatemale, Irske, Maroka, Poljske, Portugalske in Španije. Na svoji zadnji plovbi februarja v Gvatemalo je nizozemska jadrnica dvignila precej prahu, saj jo je pridržala gvatemalska vojska in jo izgnala, ne da bi posadka izvedla eno samo prekinitev nosečnosti.

Oktobra 2012 pa je maroška mornarica preprečila jadrnici vstop v pristanišče Smir. Po navedbah WOW-a jih je v Maroko povabila mladinska skupina Alternativno gibanje za posameznikove svoboščine, da bi ženske poučili o tem, kako sprožiti "varen zakonit splav", jih oskrbeli s potrebnimi zdravili in načeli razpravo o legalizaciji prakse v Maroku.

K. S.