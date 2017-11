Ženske še 100 let ne bodo enakopravne - Slovenke morda malce prej

Največji prepad na področju zaposlovanja

3. november 2017 ob 08:45

London,Ljubljana - MMC RTV SLO

Pri trenutni hitrosti se bo vrzel med moškimi in ženskami zapolnila šele čez sto let, opozarja Svetovni gospodarski forum (WEF) v svojem poročilu, v katerem so 144 držav razvrstili glede na gospodarske priložnosti, izobrazbo, politično udeležbo in zdravstvo. Slovenija je po tej lestvici na visokem sedmem mestu.

WEF meni, da imajo ženske 68 odstotkov priložnost in možnosti v primerjavi z moškimi. To je za odtenek manj kot lani. Skupina predvideva, da bo potrebno polno stoletje, da se zapolnijo vse vrzeli enakopravnosti, kar je precej več kot lani, ko je napovedala, da bodo ženske potrebovale 83 let, da dosežejo moške.

Enakost med spoloma je najbližja na področju zdravja in izobrazbe, precej slabše, svetovnogledano, pa je na področju gospodarskih priložnosti in političnega udejstvovanja. Ženske bodo morale tako čakati kar 217 let, preden bodo zaslužile toliko kot moški in bodo enako zastopane na delovnem prostoru, kažejo številke.

Slovenija pri vrhu

Nordijske države ostajajo v vrhu držav z največjo enakopravnostjo - na čelu seznama je Islandija, kjer so razhajanja med spoloma le 12-odstotna, med prvo peterico pa najdemo še Norveško, Finsko in Švedsko.

Na presenetljivem četrtem mestu je Ruanda z 18-odstotnimi razhajanji - ta afriška država država se ponaša z najvišjim deležem žensk v parlamentu na svetu, kar tri petine. Sledijo Nikaragva, Slovenija, Irska, Nova Zelandija in Filipini. Najslabše se godi ženskam na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, prav na zadnje mesto pa se je uvrstil Jemen z 52-odstotnim razkorakom.

Poročilo kaže, da ženske po svetu zaslužijo manj, ne le zaradi razlike v plačah med spoloma, ampak tudi zato, ker je za ženske bolj verjetno, da bodo opravljala neplačana dela ali imela polovični delovni čas. Ženske tudi več delajo v manj plačanih poklicih in imajo manj možnosti za dobro plačane visoke položaje v podjetjih. Na tem področju se je najbolje odrezala Slovenija, kjer imamo najmanjša razhajanja med zaslužki po spolih - Slovenke v povprečju zaslužimo 80,5 odstotka moške plače.

Vpliv novih voditeljev

Analiza WEF-a kaže, da so ženske v Kanadi in Franciji politično krepko napredovale pod novima, mladima političnima voditeljema - Justin Trudeau in Emmanuel Macron sta oba postavila več žensk na ministrska mesta.

Na tem področju so nazadovale ZDA, ki imajo najnižjo stopnjo političnega opolnomočenja žensk v zadnjih desetih letih in so se po tej postavki uvrstile šele na 96. mesto, pri čemer velik del krivde nosi Trumpova administracija, v kateri zasedajo ženske le 27 odstotkov stolčkov.

