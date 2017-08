Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Tanker Christophe de Margerie ob krstu v St. Peterburgu junija letos. Prireditve se je udeležil tudi ruski predsednik Vladimir Putin in dogodek označil za velik korak pri odpiranju Arktike. Foto: EPA Sorodne novice Na Arktiki vse bolj vroče - razvnema se boj za njena bogastva Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Zgodovinska plovba tankerja po arktični poti iz Evrope v Azijo

Za severno pot potreboval 19 dni

24. avgust 2017 ob 21:57

Moskva - MMC RTV SLO

Ruski tanker Christophe de Margerie je kot prvo komercialno plovilo preplul t. i. severnomorsko oziroma arktično pot med Evropo in Azijo brez pomoči ledolomilca.

300 metrov dolgo plovilo, v lasti ruske družbe Sovcomflot, je prepeljalo utekočinjeni zemeljski plin (LNG) iz Norveške v Južno Korejo. Ladja ima ojačan trup, tako da je na pol "ledolomilka", saj lahko pluje skozi led, ki je debel dva metra. Na poti je morala prebiti meter debel led.

Zemeljski plin iz Jamala na zahodne in vzhodne trge

Sovcomflot bo tanker uporabljal za izvoz zemeljskega plina s polotoka Jamal, ki leži na severozahodu Siberije. Christophe de Margerie je prvi od predvidene flote 15 tankerjev, ki bodo prevažali utekočinjeni zemeljski plin na vzhodne, azijske, pa tudi na zahodne, evropske trge. "Novi tanker omogoča plovbo iz Jamala oziroma pristanišča Sabetta na zahod vse leto, na vzhod pa od julija do decembra. To je velik napredek v primerjavi z dozdajšnimi možnostmi, ko smo lahko pluli le poleti in zgodaj jeseni, to je le štiri mesece in še to s pomočjo ledolomilca," je dejal uradni govorec Sovcomflota Bill Spears.

Po severni poti 30 odstotkov hitreje kot po južni

Tanker Christophe de Margerie je za celotno pot od Norveške do Južne Koreje porabil le 19 dni, kar je 30 odstotkov hitreje, kot če bi plul po "južni poti", to je skozi Sueški prekop. Severna pot tako omogoča občutne prihranke časa in denarja, a seveda le, če jo je možno prepluti brez dragih ruskih ledolomilcev.

Okoljevarstvena tveganja so velika

A okoljevarstveniki niso navdušeni nad povečanim ladijskim prometom v arktični regiji. "Okoljevarstvena tveganja so enormna. Ogljik, ki se sprošča pri plovbi, bi zelo škodil okolju in pospešil taljenje ledu. In kaj dobimo v zameno proti vsem tveganjem? Le malo krajše poti. 30 odstotkov zame ni velika pridobitev," je kritičen John Maggs iz organizacije Seas at Risk (Ogrožena morja).

A. V.