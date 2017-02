ZN: Nato je prejšnji teden ubil najmanj 18 civilistov v Afganistanu

Veliko število civilnih žrtev v Afganistanu

13. februar 2017 ob 11:34

New York, Kabul - MMC RTV SLO

Preiskava Združenih narodov je ugotovila, da je zveza Nato v zračnih napadih v Afganistanu prejšnji teden ubila najmanj 18 civilistov, večinoma žensk in otrok.

Nato je napade v četrtek in petek izvedel v pokrajini Helmand, ZN pa je ugotovitve preiskave sporočilo v nedeljo. Svetovna organizacija je sicer sporočila, da so napade izvedle "mednarodne vojaške sile", a glede na izjave predstavnikov ameriške vojske, so bila vanje vpletena le ameriška letala, saj so edina sodelovala v nedavnih koalicijskih napadih v Afganistanu.

Iz ameriške vojske so še sporočili, da so njihova letala izvedla okoli 30 napadov v Helmandu prejšnji teden. Glede obtožb o smrti civilistov je tiskovni predstavnik ameriške vojske v Afganistanu brigadni general Charles Cleveland dejal, da bodo preiskali, ali so zaradi ameriških zračnih napadov umrli ali bili poškodovani civilisti, poroča Al Džazira.

Ubiti člani dveh družin

Predstavniki afganistanskih oblasti in lokalni prebivalci pa so podali drugačen podatek o civilnih žrtvah. V skupni operaciji ameriških in afganistanskih sil naj bi umrlo 22 civilistov. Po besedah predsednikovega odposlanca za varnost v Helmandu Džabarja Karamana je bilo v napadu na talibani v okrožju Sangin tako ubitih 13 članov ene družine in devet članov druge.

Nato je razporedil na stotine vojakov v Helmandu kot podporo afganistanskim varnostnim silam v vojni proti talibanskim borcem. Sodeč po zadnjem poročilu ZN-a o nevarnostih za civiliste je lani močno naraslo število civilnih žrtev zračnih napadov ameriških in afganistanskih sil. Leta 2016 je bilo v Afganistanu ubitih ali ranjenih najmanj 891 civilistov.

B. V.