Pakistan podaljšal rok, do katerega morajo afganistanski begunci oditi iz države

Več kot dva milijona beguncev v Pakistanu

8. februar 2017 ob 10:40

Islamabad - MMC RTV SLO

Pakistanska vlada je podaljšala rok, do katerega morajo afganistanski begunci zapustiti državo, to je do konca leta 2017. V Pakistanu naj bi bilo več kot dva milijona registriranih in neregistriranih beguncev iz sosednjega Afganistana.

Dozdajšnji rok za afganistanske begunce je bil 31. marec. Številni izmed njih so pobegnili iz Afganistana med sovjetsko invazijo pred več kot 30 leti, drugi pa so pobegnili iz države med ameriško invazijo, ki se je začela leta 2001.

Po podatkih Visokega komisariata ZN-a za begunce (UNHCR) je v Pakistanu trenutno okoli 1,3 milijona beguncev iz Afganistana, pakistanske oblasti pa navajajo, da je v državi poleg tega še okoli milijon neregistriranih afganistanskih beguncev, poroča Al Džazira.

Pakistanske oblasti skušajo zmanjšati število Afganistancev v državi, pri čemer navajajo varnostne razloge. Zaznano je tudi povečanje števila deportacij in prostovoljnih vrnitev afganistanskih državljanov in državljank v domovino.

Lani se je vrnilo več kot 600.000 beguncev

Lani se je iz Pakistana v Afganistan vrnilo več kot 600.000 beguncev, kažejo podatki UNHCR-ja in Mednarodne organizacije za migracije (IOM). V primeru registriranih beguncev to pomeni več kot šestkratno povečanje glede na leto prej, še sporoča UNHCR. V tem obdobju je Pakistan izgnal najmanj 22.559 Afganistancev, pravi IOM.

Begunci in organizacija za varstvo človekovih pravic poročajo, da je tako veliko ljudi zapustilo Pakistan zaradi povečanega policijskega nadlegovanja in strožjih omejitev glede prehajanja pakistanske severozahodne meje z Afganistanom.

Pakistanska vlada je v torek potrdila strožji nadzor na mejah. Pakistanska državna tiskovna agencija APP je še poročala, da bo Pakistan za prehajanje meje z Afganistanom uvedel vizumski režim.

HRW: Kampanja nadlegovanja

Ameriška nevladna organizacija za človekove pravice Human Rights Watch je novembra 2015 poročala o kampanji zlorab in nadlegovanj afganistanskih beguncev s strani pakistanske policije, kar naj bi vključevalo zaseg njihovih registracijskih izkaznic, racije in podkupovanja. Pakistanske oblasti takšna ravnanja policije zanikajo.

B. V.