Papež Frančišek spodbudil matere k dojenju v Sikstinski kapeli

Sveti oče ne želi okrepiti svoje varnosti

8. januar 2017 ob 16:43

Rim - MMC RTV SLO/Reuters

Ob nedeljski krstitvi 28 otrok v Sikstinski kapeli je papež Frančišek pozval matere, naj med obredom "dojijo brez strahu".

"Obred je nekoliko dolg in nekdo bo jokal, ker je lačen. Tako pač je ... Matere, dojite lahko brez strahu. Tako kot je Devica Marija Jezusa," je dejal v nedeljo vernikom papež, medtem ko je v Sikstinski kapeli krstil 15 dečkov in 13 deklic, poroča Guardian.

Papež je v preteklosti že večkrat podprl dojenje v javnosti, pa čeprav je ženskam v številnih državah nerodno hraniti svojega otroka v javnosti zaradi očitkov okolice.

Ne želi okrepiti varnosti

Med drugim je sveti oče dejal, da kljub povečanju nevarnosti zaradi različnih napadov v nasprotju s svojimi predhodniki tudi v prihodnje ne bo potoval v neprebojnih vozilih in z okrepljeno varnostjo.

"Morda sem upornik, a se ne bojim zase, vedno me bolj skrbi za tiste, ki potujejo z menoj, še bolj pa za tiste, ki se z menoj srečajo v različnih državah. Vedno obstaja možnost, da bo kdo storil nepričakovano, a Gospod je vedno tukaj," je dejal papež na predstavitvi knjige 'Potovanje', v katerih je opisanih njegovih 17 potovanj v 25 različnih držav od nastopa papeške funkcije leta 2013. Papež naj bi letos opravil najmanj dve mednarodni potovanji, in sicer na Portugalsko ter v Indijo in Bangladeš.

K. Št.