Devinski grad vabi na festival vitovske, Brda na degustacije

Ideja, kako preživeti konec tedna

29. junij 2017 ob 07:17

Devin, Medana, Maribor - MMC RTV SLO

Še nimate načrtov, kako preživeti konec tedna? Tudi tokrat je vinsko-kulinarična ponudba bogata; tako na primorskem kot na štajerskem koncu. Ljubitelji vina pa bodo najbolj na svoj račun vsekakor prišli takoj za mejo v Devinu, kjer bo potekal festival Vitovska in morje.

11. dvodnevni festival, v celoti posvečen avtohtoni kraški sorti vitovski, bo tudi tokrat potekal na res idilični lokaciji Devinskega gradu z razgledom na morje. Predstavilo se bo okoli 30 vinarjev z obeh strani meje, pri čemer velja izpostaviti imena, kot so Čotar, Rado Kocjančič, Vina Štoka, Škerk, Emil Tavčar, Renčel, Zidarich in Štemberger.

Festival organizira Društvo vinogradnikov Krasa v sodelovanju z lokalnimi gostinci, za obiskovalce pa poskrbijo tudi z vodenimi degustacijami, t. i. showcookingom, in lokalnimi gastronomskimi specialitetami, od mesnin in sira do oljčnega olja in slaščic. Od gostincev bodo med drugim svoje krožnike predstavljali Gostilna Špacapan, Sardoč, Lokanda Devetak in tržaški Eataly.

V sklopu festivala, ki bo potekal v petek in soboto, bo prvi dan ob 15. uri potekal tudi simpozij na temo Vitovska, kraško vino, izraz svojega okolja in tistih, ki ga pridelujejo. Odporna na trende spremenljive mode vinarstva. Kakšna je prihodnost vinogradništva, ki se navezuje na avtohtona vina in njihov terroir? Festival svoja vrata v petek odpira ob 15. uri, v soboto pa ob 18. uri, vstopnina pa znaša 30 evrov.

Od Medane do Sladolenta

In drugod? V Goriških brdih priporočamo obisk Sanj v Medani, sicer literarnega festivala, na katerem pa bodo na svoj račun prišli tudi ljubitelji dobre kapljice. Festival z osrednjo lokacijo v Vili Vipolže se začenja danes in poteka do nedelje, vsak dan pa bo obiskovalce in umetnike festivala okrepčala ena izmed briških domačij.

Pri tem velja poudariti zlasti petkovo popoldansko srečanje na Domačiji Klinec, znani po naravnih vinih, in nedeljsko na Kmetiji Štekar, prav tako specialisti za vina, pridelana po sonaravni metodi. Festivalska vstopnica stane 25 evrov.

In še na Štajersko, kjer že od petka poteka Festival Lent. Dobrojedci dobro vedo, katerega odra ne gre zamuditi - Sladolent, na katerem vsak večer najboljši kuharski mojstri v državi pripravljajo vsak po dve jedi - ob spremstvu vrhunske vinske karte. Na Sladolentu se začne kaditi ob 19. uri, stojnice pa se zaprejo opolnoči (če še kaj ostane). In kdo bo ustvarjal ta konec tedna? V četrtek bodo to Luka Košir (Gostišče Grič, Horjul), Jure Tomič (Ošterija Debeluh, Brežice) in Gašper Čarman (Danilo, Reteče), vinar večera pa bo Marjan Simčič.

Petek bo pripadel Andreju Kuharju (Gora pod Lipo, Zgornja Ložnica), Simonu Bertonclju (Restavracija Julijana, Bled) in Damjanu Finku (Gostilna na gradu, Ljubljana), vino pa bo priskrbel Marof. Veliki sobotni finale, na sklepni večer Lenta, pa bo pripadel Mišu Krojslu (Rožmarin, Maribor), Gregorju Jagru (Gostilna Maribor, Maribor), Jorgu Zupanu (Atelje, Ljubljana) in Boštjanu Pavliju (Harfa, Ljubljana). Vinar večera bo Vino Kupljen, sicer pa lahko obiskovalci vse večere izbirajo vina na kozarec iz široke in lepe vinske karte.

