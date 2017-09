Home Exchange - ko svojo ljubljansko garsonjero zamenjate za havajsko vilo

Če ste gledali film Počitnice (The Holiday, 2006), v katerem Cameron Diaz svojo losangeleško vilo in milo kalifornijsko klimo zamenja za idilično hiško Kate Winslet sredi zasnežene Anglije, s tem pa se obema spremeni življenje, veste, kako sistem Home Exchange deluje.

Kot pove že ime koncepta, gre za zamenjavo domov. Načrtujete dopustovanje na eksotični lokaciji, kjer pa veste, da so nastanitve pasje drage? Pobrskajte na spletni strani homeexchange.com, na kateri 65.000 uporabnikov po principu popolnega zaupanja oddaja svoja domovanja in se jim pridružite.

Letna članarina stane 150 evrov, vse ostalo pa je – brezplačno, skratka brez stroškov namestitve, število izmenjav v sklopu tega leta pa je neomejeno. Lahko za destinacijami brskate sami, lahko pa čakate, da na vaš oglas prileti kaka zanimiva ponudba za destinacijo, o kateri morda sploh ikdar niste razmišljali. Če vam pade sekirica v med, lahko tudi majhno stanovanje za čas oddiha zamenjate za luksuzno namestitev na drugem koncu sveta.

Kot nam je povedala Rujana Lukač, zastopnica Home Exchangea (HE) za Hrvaško in Jadran, se da tudi garsonjero v Ljubljani zamenjati za vilo v Los Angelesu. "HE je klub, v katerem se cenijo tudi nekatere druge vrednosti in kvalitete, ne pa samo velikost stanovanja. Iz osebnih izkušenj vam lahko povem, da sem sama svoje stanovanje vedno zamenjala za boljšega. Bivala sem v luksuznem pristrešnem stanovanju v San Franciscu, ki stane 3 milijone dolarjev, moja takratna hiška na Hvaru pa bi bila recimo za dve zvezdici," razlaga Lukačeva, ki je bila do zdaj že na 16 izmenjavah po svetu, od takih znotraj Hrvaške do tajskega otoka Koh Samui.

"Važno je, kako komunicirate, kako se predstavite in naši člani to prepoznajo. Ravno zdaj sem se dogovorila za smučanje januarja 2018, teden dni v Brunecku, trisobno stanovanje na smučišču, ki sem ga zamenjala za svojo garsonjero v Opatiji. Teden dni v takem stanovanju bi me sicer stal 700-1100 evrov."

Od vile v Provansi do džunglskega raja na Šrilanki

Lukačeva je HE prvič uporabila leta 2009 in tista prva izmenjava ji je do danes ostala v spominu. "Bili smo v Provansi v hiši z bazenom. Moja družina je bila presrečna, ker smo lahko uporabljali hišo, kot da bi bila naša. Kuhali smo, otroci so imeli svojo sobo, organizirali smo žar za sosede in se vsak dan kopali v bazenu. Če niste bogataš, si boste tak luksuz redko lahko privoščili," pravi. Pozabiti tudi ne more izmenjave na Tajski, kjer je bivala v dvonadstropni vili s teraso z razgledom na ocean in lastnim bazenom v sklopu petzvezdičnega resorta, ki je v tistem času veljal za remek delo tajske arhitekture.

Nazadnje je šla na izmenjavo na Šrilanko, v hiško angleške družine sredi džungle. "Nepozabno se je bilo zbujati ob zvokih opic, ki skačejo po strehi, in slonov, ki zaidejo mimo hiške, med srkanjem jutranjega čaja pa opazovati najrazličnejše živali okoli hiše," razlaga Lukačeva, ki sistem HE uporablja tako za smučanje v Švici kot tudi za konec tedna nekje na Hrvaškem.

Kot največjo prednost sistema (poleg cene) izpostavlja dejstvo, da v tuje domovanje ne prihajate kot anonimni gost, ampak kot znanec, ki se z gostitelji dodobra spozna – bodisi prek e-pošte, bodisi v živo. Uporabniki namreč že kar nekaj časa pred potovanjem stopijo v stik s ponudnikom, s katerim si nato dopisujejo in komunicirajo prek družabnih omrežij, da dobijo vpogled v življenje drug drugega – pa tudi, da si pridobijo zaupanje.

Slovencev zaenkrat še malo, a potenciala veliko

HE deluje po sistemu simultane izmenjave, a ni izključno omejen nanjo, kar v praksi pomeni, da ko nekoga gostiš, prejmeš potrdilo (t. i. balon), ki ga lahko unovčiš za drugo lokacijo, ne tisto, iz katere prihaja tvoj gost. Tako se odpre zelo široka paleta nepremičnin po celem svetu saj ni treba več čakati, da si nekdo z Balija ali s Havajev zaželi priti v Slovenijo. Lahko gostiš nekoga iz Francije, dobiš balon in z istim prosiš lastnika nepremičnine na Havajih, ki te sprejme in z istim balonom pozimi obišče Aspen

Največji navdušenci nad HE so Francozi, Američani, Španci in Italijani, ki imajo največ oglasov na strani, Hrvati imajo s 400 oglasi glede na število prebivalcev zelo veliko ponudb, so pa Slovenci še precej skeptični do sistema, a, kot pravi Lukačeva, je potencial v Sloveniji ogromen. Ena tistih, ki redno obiskuje stran, je RTV-jevska družina Andreja Karolija in Suzane Vidas Karoli.

Kot je za MMC povedala Vidasova, HE uporabljajo že tretje leto in imajo same pozitivne izkušnje. Že takoj prva izmenjava v Sevilli leta 2015 je bila izjemna, zato zdaj dopustujejo skoraj samo še prek izmenjav, včasih tudi na enem potovanju zamenjajo več HE domov. Do zdaj so Vidas-Karolijevi stanovanje zamenjali devetkrat, za naslednje leto pa imajo že dogovorjene štiri izmenjave na dveh potovanjih.

In za kaj vse je družina menjala svoje ljubljansko stanovanje? Poleg trisobnega stanovanja v središču Seville še za krasno hišo na jugu Nizozemske, dve čudoviti hiši na Danskem, vilo z bazenom ob plaži na havajskem otoku Oahu, hišo na Kapitolnem griču v Washingtonu, stanovanje na Manhattnu, zgodovinsko hišo iz 19. Stoletja ob jezeru Ontario v okolici Toronta in stanovanje v centru Rima. "Prihodnje leto načrtujemo pot v Kalifornijo in na Bali, kjer nas čaka sanjska vila z bazenom in osebjem," pove Vidasova.

Zaljubili so se v Slovenijo

Navdušena nad konceptom je tudi Pilar Manrique, Španka, ki se je ravno vrnila iz izmenjave. Z družino so se iz Cordobe odpravili z avtom na dolgo turo po Jadranu, zadnja postaja pa je bila prav Slovenija, kjer so preživeli 13 dni in se, kot pravi, vanjo popolnoma zaljubili. "Krasna narava, naravnost veličastno je. Naši gostitelji so nam pustili seznam s predlogi za dnevne izlete, tako, da smo obiskali rudnik v Idriji, arboretum, Kamnik, Iški vintgar, Bled, Kranjsko Goro, Planico, slap Peričnik, Škocjanske jame, Veliko Planino in Piran," razlaga Manriquejeva, ki se ji ravno ti "insajderski" nasveti domačinov zdijo velika prednost HE.

Bivali so v stanovanju na obrobju Ljubljane, v lasti družine z dvema majhnima otrokoma – tako kot Pilar. "Moja otroka sta zato v stanovanju našla veliko igrač. To je eden najboljših delov izmenjav – da najdete stvari, ki jih v najetih apartmajih nikdar ne bi. Moja otroka nazadnje sploh ven nista hotela! In ko smo prispeli v stanovanje, je družina za najina otroka pustila navodila za lov na zaklad, saj jim je v otroško sobo skrila čokoladna jajčka. Tako prijazno od njih!"

Manriquejeva HE uporablja dve leti, do zdaj pa je opravila pet izmenjav – začela je z Berlinom, sledili so Normandija, Split, Zagreb in Ljubljana. Kot največjo prednost HE izpostavlja dejstvo, da ker privarčuješ na nastanitvah, lahko potuješ večkrat ali za daljši čas. "Poleg tega je vse skupaj precej lagodnejše, ker potujeva z otrokoma, zato je lepo, da ko se zvečer vrneš v stanovanje, te pričaka pravi dom."

Grozljivk še niso izkusili

In slabosti? Ob omembi izmenjav doma bi namreč mnoge lahko zaskrbelo, v kakšnem stanju bodo dobili svoje domovanje nazaj, koliko posode bo polomljene in koliko madežev bo na pohištvu. HE namreč ne krije stroškov morebitne škode, saj se vsak za izmenjavo dogovarja sam – posledično pa se mora tudi za povračilo morebitne škode s povzročitelji dogovarjati sam.

Naši sogovorniki, ki slabih izkušenj nimajo, poudarjajo, da gre za koncept, ki temelji na zaupanju. "Moj sin je na eni od izmenjav razbil kozarec in še nekaj malenkosti, kar smo nadomestili. Ko spustiš nekoga v svoj dom, ti pa greš k njemu, je vsem v interesu, da pustiš stanovanje v takem stanju, kot si ga dobil, saj to spada v bonton HE-ja. Prek HE-ja je bilo opravljenih že več kot milijon izmenjav in ne vem za niti eno res slabo zgodbo, ali pa da bi prišli na neobstoječi naslov," pravi Lukačeva.

"Če zaupaš v ljudi ni težko odstopiti svojega stanovanja. Naši partnerji ob stanovanju dobijo tudi skrb za dve muci kar je prvi pogoj, da se sploh začnemo pogovarjati o izmenjavi. S tem imamo rešen tudi problem kam z domačimi ljubljenčki med tem, ko smo na poti," razlaga Vidasova, ki ima v ponudbi HE tako ljubljansko stanovanje kot vikend na Hrvaškem. "V stanovanju ne zaklepamo omar in na sploh ravnamo, kot bi v hišo pustili znance. Tako smo tudi sprejeti."

Kakšnih posebnih priprav nimajo, razen, da izpraznijo eno omaro, preoblečejo posteljnino, pripravijo brisače, opremijo stanovanje z navodili za tiste naprave, ki bi morda potrebovale dodatno razlago, in gostom pripravijo vse potrebne informacije za mesto, v katerega prihajajo. Vse ostalo pa je prepuščeno prišlekom.

