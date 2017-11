Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Albinen je ena izmed mnogih gorskih švicarskih vasic (fotografija je simbolična). Foto: Reuters Dodaj v

Švicarska vas vabi: Ostanite pri nas 10 let in plačamo vam 21.500 evrov

Vas ima le še 240 prebivalcev

22. november 2017 ob 10:36

Idilična švicarska vasica želi privabiti nove prebivalce, zato se je domislila, da bo vsakemu odraslemu človeku - Švicarju ali tujcu - plačala 25.000 švicarskih frankov (21.500 evrov), če postane novi prebivalec Albinena.



Predlog mora potrditi še vaški svet, a po poročanju švicarskih medijev, na katere se sklicuje Telegraph, podpora ne bi smela biti vprašljiva. Kakšen je načrt? V Albinenu je zaradi izseljevanja ostalo le še 240 prebivalcev, zaradi zadnjih treh odhodov se je zmanjšalo tudi število otrok, zato so morali zapreti osnovno šolo v kraju. Albinen sicer nikoli ni bil prav velik - leta 1900 je imel največ prebivalcev - 380.

Zdaj pa bo Albinen vsakemu odraslemu plačal 25.000 frankov, če se preseli v vas. Če bo pripeljal zraven še otroka, se bo njegov bančni račun povečal še za 10.000 frankov. Štiričlanska družina bi tako na primer za selitev v Albinen lahko dobila 70.000 frankov (60.000 evrov).

Pogoj je lastna nepremičnina

Seveda so vaščani postavili tudi določene pogoje. Novi prebivalci ne smejo biti starejši od 45 let, obenem pa morajo v Albinenu zgraditi ali kupiti nepremičnino, v kateri bodo imeli stalno prebivališče. Če jo bodo obiskovali le kot počitniško hišico, ne pridejo v upoštev. Nepremičnina mora biti vredna vsaj 200.000 frankov (172.000 evrov), v Albinenu pa morajo ostati vsaj deset let, sicer bodo morali sredstva vrniti.

Albinen sicer leži v švicarskih gorah v istoimenski občini, ki sodi pod kanton Valais. Vas na jugozahodu Švice leži na nadmorski višini 1.300 metrov. Prebivalci, ki govorijo nemško, se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom in gozdarstvom. V vasi se kaj veliko ne dogaja, a le nekaj kilometrov stran leži kraj Leukerbad, ki je eden največjih termalnih kompleksov v Evropi.

Do zdaj so sicer predvsem italijanske vasice ponujale prostovoljcem, da se v zameno za denarno spodbudo preselijo k njim.

