Avstralska suša, ki kmetijske pridelke uničuje na "umetniški način"

Razbrazdana in uničena polja

10. avgust 2018 ob 17:03

Gunnedah - MMC RTV SLO, Reuters

Medtem ko se številne evropske države spopadajo z visokimi poletnimi temperaturami, sušna avstralska jesen kmetijske površine celine kengurujev spreminja v nenavadne umetniške stvaritve.

Avstralijo pesti pogubna suša, ki poljedelcem in živinorejcem povzroča številne sive lase. Še več – številne obdelovalce zemlje kar zmrazi ob misli na prihodnost, saj jim kljub celoletnemu trudu ni uspelo pridelati dovolj, da bi lahko prihajajoči zimski čas pričakali brezskrbno.

Žgoče sonce je iz razgrete prsti ustvarilo pravo umetnino. Krožno oblikovane brazde močno spominjajo na stare slike, nastale pod prsti domorodcev, ki pričajo o verovanju in načinu življenja te avtohtone kulture, druge pa spominjajo na sodobna abstraktna umetniška dela, na katera prisegajo številni kulturni navdušenci.

Za kmete pogled na razsušena polja ni nikakršen užitek. Ash Whitney je za Reuters priznal, da je bolečina ob pogledu na uničenje celoletnega truda nepopisna. Drevesa, imenovana kurrajang, ki jih goji Whitney, zrastejo do 50 metrov, proti suši pa so sicer zelo odporna. A tudi ta toleranca ima svojo mejo.

"Na tem območju živim že vse življenje, ta zemlja je moj dom, a zdi se, da se suša še nekaj časa ne bo umaknila," je za Reuters obupano povedal Whitney, ki živi v avstralskem mestu Gunnedah. To območje je sicer znano kot eno od najrodovitnejših, a mu letošnja suša, ki velja za drugo najusodnejšo v zadnjih tridesetih letih, ni prizanesla.

70-letni Tom Wollaston, ki se ukvarja z vzrejo živine, se boji, da velika suša pomeni tudi temno usodo za njegove potomce. Wollastonovi otroci se že vse življenje urijo in izobražujejo na področju kmetijstva in živinoreje, saj se želijo v prihodnosti preživljati z obdelavo 2.300 hektarjev zemlje, ki jim bo jo zapustil njihov oče. Če bo dolgoletna suša zemljo opeharila njenih hranilnih snovi, ki omogočajo uspešno kmetijstvo, se lahko tudi kmetje poslovijo od tržne niše, ki jim omogoča preživetje.

"Suša je vedno korak pred nami. Živimo iz rok v usta. Verjamemo, da bomo preživeli tudi to preizkušnjo, a je to velika obremenitev za vso mojo družino," je še povedal kmet.

Wollastonova žena Margo je ob tem za Reuters izpostavila, da je suša odločilno vplivala na celotno avstralsko kmetijsko skupnost. "Suša je kot rak, ki te obere do kosti in ti vzame vse, kar te gradi. Suša izsuši zemljo, kot rak izsuši človeka. V teh težkih časih se trudim svojo hišo ohranjati čisto, svoj vrt se trudim ohranjati zelen. Le še to me ohranja pri zdravi pameti," je še dodala.

Država obubožanim kmetom letno nameni bilijon dolarjev (867 milijonov evrov) denarne podpore. Avstralski vremenoslovci pa ob tem napovedujejo, da se avstralska suša še ne bliža koncu.

K. Ši., Foto: Reuters