Bomo po Evropi kmalu potovali z električnimi letali?

Easyjet napoveduje, da bo to mogoče že čez 10 let

1. oktober 2017 ob 16:56

London - MMC RTV SLO, STA

Pri enem od nizkocenovnih letalskih prevoznikov napovedujejo, da se bomo na krajše razdalje kmalu prevažali v električnih potniških letalih. Letalska industrija si prizadeva zmanjšati škodo, ki jo povzroča okolju.

Britanski nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet se je povezal z ameriškim Wright Electric, ki razvija letala na električno energijo za lete, krajše od dveh ur. Pri Easyjetu napovedujejo, da bodo v 10 letih na nekatere destinacije, vključno s Parizom in Amsterdamom, že leteli z letali, ki jih namesto fosilnih goriv pogajanja električna baterija.

Po poročanju britanskega časnika Guardian so pri letalskem prevozniku pojasnili, da gre za nov korak v prizadevanjih za zmanjšanje škode za okolje, potem ko so od leta 2000 do leta 2016 zmanjšali emisije ogljika na potniški kilometer za 31 odstotkov.

Kot je dejala izvršna direktorica Easyjeta Carolyn McCall, letalska industrija sledi vodilni vlogi avtomobilske industrije pri razvoju električnih motorjev, da bi zmanjšali emisije in hrup. "Prvič v svoji karieri lahko predvidim prihodnost brez letalskega goriva in veseli nas, da smo del tega," je dejala McCallova in dodala, da gre zdaj bolj za vprašanje,

Tišji in varčnejši motorji

Wright Electric trdi, da bodo električna letala tišja za 50 odstotkov, letalski prevozniki pa bi pri nakupih in upravljanju z njimi lahko prihranili deset odstotkov.

Cilj leta 2016 ustanovljenega podjetja je, da bi v 20 letih za krajše leta uporabljali le še električna letala. Doslej so že izdelali prototip dvosedežnika, v naslednjem koraku naj bi tehnologijo razširili na desetsedežno letalo in sčasoma zgradili komercialno letalo, ki bi na krajših progah lahko prepeljalo najmanj 120 potnikov.

M. Z.