Direktne povezave z Japonsko – Slovenijo obišče vedno več azijskih turistov

Lani je Slovenijo obiskalo skoraj 30.000 Japoncev

5. avgust 2017 ob 10:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med Japonsko in Slovenijo so tudi letos na voljo direktne čarterske povezave. Na relaciji Japonska-Slovenija bosta poletela dva čarterska leta, ki sprejmeta do 264 potnikov.

Na ljubljanskem letališču bo danes pristal prvi letošnji čarterski let japonskega letalskega prevoznika ANA. Japonske goste bo ob prihodu na letališče pričakala dobrodošlica s slovensko glasbo in plesom, so dodali na Slovenski turistični organizaciji. Drugi let je predviden 19. avgusta, torej čez dva tedna.

Neposredna čarterska povezava med Japonsko in Letališčem Jožeta Pučnika je bila prvič vzpostavljena leta 2008, leti pa Ljubljano povezujejo s tokijskim letališčem Narito.

Slovenija beleži izredno uspešno turistično leto. V polletju je državo na letni ravni obiskalo za 15,1 odstotka več turistov, ki so ustvarili za 12,2 odstotka več nočitev.

Na ljubljanskem letališču so samo julija zabeležili 228 čarterskih letov, s katerimi je prek letališča potovalo skoraj 30.000 potnikov, pojasnjujejo v družbi Fraport Slovenija, ki letališče upravlja. Do konca poletne sezone jih okvirno pričakujejo še 500 in s tem približno 65.000 potnikov.

Vedno več azijskih turistov

Na statističnem uradu opažajo, da je bila v prvi polovici leta še posebej vidna rast prihodov turistov iz azijskih držav. V prvi polovici je bilo turistov iz Kitajske za 50 odstotkov več, iz Južne Koreje za 41 odstotkov več, iz vseh ostalih azijskih držav skupaj pa za 45 odstotkov več.

Lani je Slovenijo po statističnih podatkih sodeč obiskalo nekaj manj kot 30.000 japonskih turistov, ki so ustvarili več kot 46.000 nočitev.

Poleg japonskega prevoznika po pojasnilih Fraporta večino čarterskih letov prek ljubljanskega letališča med drugim opravijo še Adria Airways, AMC Airlines, Nouvelair, Corendor Airlines, Arkia Israeli Airlines, Air Malta in Tunis Air, pokrivajo pa predvsem Grčijo, Turčijo in Izrael.

M. Z.