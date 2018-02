"Doživite Pomurje" v paviljonu Expano ob Soboškem jezeru

Slovenija se je na svetovni razstavi Expo Milano 2015, ki je potekala od 1. maja do 31. oktobra, predstavljala pod geslom I feel Slovenia, Green.Active.Healthy. Slovenija je bila ena izmed 52 držav, ki so se predstavljale s samostojnim paviljonom. Foto: Slovenia Expo Milano 2015

Paviljon uradno dobil ime

24. februar 2018 ob 16:15

Murska Sobota - MMC RTV SLO, STA

Ime je predlagalo podjetje Francfranc. Manuel Kuran iz tega podjetja je pred časom dejal: "Paviljon je v osnovi razdeljen na gospodarski in turistični del. Turistični del se dotika petih ključnih stebrov pomurskega turizma, od narave, termalne vode, aktivnega turizma in kulinarike do kulturne dediščine, gospodarski del pa predstavlja nekakšno pisarno za internacionalizacijo pomurskega gospodarstva."

Ime Expano je kot delovno verzijo isto podjetje predlagalo že lani na javnem natečaju za izbor idejne zasnove notranjega prostora z opremo, kjer je prav tako zmagalo, vendar kot uradno ime paviljona ni bilo nikoli potrjeno, pojasnjujejo na občini.

Zato je ta z namenom širšega dialoga in ustrezne komunikacije paviljona in njegove okolice objavila javni natečaj.

Občina je v razpisu zahtevala, da morajo biti ime, slogan in logotip enostavni in razumljivi ciljnim skupinam, prijavitelji pa so morali upoštevati, da imajo rešitve možnost zaščite v slovenskem prostoru in da so primerne za komunikacijo v angleškem in nemškem jeziku.

Na ponudbo se je odzvalo 11 prijaviteljev, izbrani pa bo moral pripraviti tudi podroben priročnik celostne grafične podobe in s tem dopolniti manjkajočo vrzel enovitega komuniciranja.

Na drugo mesto se je uvrstila rešitev agencije Idea za ime Dveri s sloganom Odprta vrata priložnosti, na tretje mesto pa predlog Društva za oblikovanje in razvoj Tak kolektiv za ime Cimper in slogan Srce Pomurja.

Paviljon ob Soboškem jezeru oziroma gramoznici je skoraj v celoti postavljen, vsebina s produkcijskimi elementi je dorečena, v prihodnjih dneh bodo objavili javno naročilo za izvedbo produkcije, opreme in tehnologij.

Paviljon je del projekta Vrata v Pomurje, v katerem bodo z avdiovizualnimi sredstvi in kulinarično ponudbo predstavljali in prikazovali turizem, gospodarstvo in kulturo regije, stoji pa tik ob pomurski avtocesti, kjer nameravajo urediti tudi športno-rekreativno središče.