Dubrovnik v boju proti (pre)velikemu navalu turistov

Mestne oblasti zadovoljne s prvimi rezultati

4. avgust 2018 ob 17:59

Dubrovnik - MMC RTV SLO, Reuters

Dubrovniške mestne oblasti, ki si prizadevajo za zmanjšanje pretirane gneče v starem mestnem jedru, so zadovoljne z rezultati, ki jih prinašajo omejitve števila turističnih ladij. Število stacionarnih gostov je kljub temu v porastu.

Hrvaško mesto Dubrovnik se že dalj časa spoprijema s preobremenjenostjo, ki jo prinaša vedno večji naval turističnih obiskovalcev. Prodajalne in restavracije so nabito polne in le s težavo zadostijo potrebam vseh obiskovalcev, 1.500 domačinov, ki prebiva v starem mestnem jedru, pa se vedno težje spoprijema z življenjem med nepreglednimi skupinami turistov.

Pri Unescu, Organizaciji združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, so že pred dvema letoma opozarjali, da je zaradi visoke obiskanosti ogrožena kulturna dediščina Dubrovnika – mestnim oblastem so zato predlagali, da v mestno jedro spustijo do največ osem tisoč ljudi dnevno. Dubrovniške oblasti so nato sporočile, da si bodo prizadevale število še prepoloviti in dostop omogočiti zgolj štiri tisoč ljudem na dan.

Manj turističnih ladij, več prenočitev

Lani so mestne oblasti tako predstavile dveletni načrt za zmanjšanje števila turistov v starem mestnem jedru. Načrt predvideva tako omejen obisk v staro mesto jedro kot zmanjšanje turističnih križark. "Projekt je to sezono začel prinašati rezultate in vidimo lahko napredek v kakovosti sprejemanja gostov s turističnih križark in manjšo gnečo v mestnem jedru," je povedala Sandra Milovčić iz dubrovniškega turističnega združenja.

Dubrovnik je med januarjem in junijem obiskalo 280 tisoč turistov, v tamkajšnjem pristanišču pa je pristalo 188 turističnih križark. Lani se je s 539 turističnih ladij izkrcalo 749 tisoč ljudi. Število t. i. stacionarnih gostov je kljub temu še vedno v porastu. Glede na uradne statistične podatke je letos v Dubrovniku vsaj za eno noč prenočilo že več kot 4,2 milijona gostov, kar je 14 odstotkov več kot lani.

M. Z.