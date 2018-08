Dunaj od Melbourna prevzel naziv najboljše mesto za bivanje

Melbourne je bil na vrhu lestvice kar sedem let

14. avgust 2018 ob 09:28

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V raziskavi, kjer glede na različna merila ocenjujejo 140 mest po svetu, je po sedmih letih z vrha lestvice avstrijska prestolnica Dunaj izrinila Melbourne.

Evropska prestolnica se je na prvo mesto lestvice, v okviru katere vsako leto ocenijo 140 mest, tokrat zavihtela prvič. Dunaj je sicer Melbourne prehitel zgolj za 0,7 odstotne točke.

Med najboljših deset mest so se uvrstili še Sydney, Adelaide, Osaka, Tokio, kar tri kanadska mesta - Calgary, Vancouver in Toronto ter danski København.

V raziskavi so poudarili, da se je v zadnjem letu od evropskih mest najbolj izboljšal Manchester, saj se je dvignil za kar 16 mest in letos zaseda 35. mesto. Lansko raziskavo so Britanci močno kritizirali, saj so trdili, da se je Manchester na lestvici tako močno spustil zaradi lanskega terorističnega napada po koncertu glasbenice Ariane Grande. Za letos so omenili še izboljšavo javnega prevoza in zmanjšanje stopnje kriminala v Osaki.

Lani so se med deset najprijetnejših mest uvrstila še Hamburg, Helsinki, Perth in Auckland, pri Economistu pa pojasnjujejo, da se bivanjske razmere tam v zadnjem letu niso spremenile na slabše, a so konkurenčna mesta opazneje izboljšala kakovost življenja.

Med najmanj prijetnimi mesti na vrhu ostaja sirska prestolnica Damask, sledijo pa še bangladeška Daka, Lagos v Nigeriji in Karači v Pakistanu.

Raziskovalci, ki pri razvrstitvi upoštevajo stabilnost, skrb za zdravje, kulturo in okolje ter izobrazbo in infrastrukturo, so objavili še nekaj mest, ki so v zadnjih petih letih dosegla največ izboljšav – med njimi so Beograd, Hanoi, Teheran in Abidžan na Slonokoščeni obali - vsa ta mesta so v zadnjih letih pridobila več kot pet odstotnih točk.

P. B.