Festival čokolade v Opatiji – od sladkih dobrot do čokoladne masaže

Osrednje dogajanje poteka na sejmu Čokoladna čarovnija

2. december 2017 ob 15:44

Opatija - MMC RTV SLO, STA

V Opatiji ta vikend poteka festival čokolade, ki ga spremlja bogat izobraževalni in zabavni program. Poleg obiska čokoladnega sejma, si lahko obiskovalci privoščijo čokoladno masažo ali pa obiščejo drsališče Čokoladne ledene čarovnije.

Od petka do nedelje v številnih gostinskih lokalih, hotelih in wellness centrih na različnih koncih Opatije poteka festival čokolade, za katerega so organizatorji že pred začetkom napovedali, da bo največji doslej.

Osrednji dogodek festivala je sejem Čokoladna čarovnija, ki se odvija v kristalni dvorani enega najbolj znanih opatijskih hotelov Kvarner. Na prireditvi je možno preizkusiti in kupiti različne čokoladne izdelke in tudi kozmetiko iz čokolade. Med udeleženci sejma so tudi slovenski proizvajalci čokoladnih sladic iz Ljubljane, Celja, Portoroža in Šentjurja.

V bogatem festivalskem programu obiskovalci lahko uživajo v različnih čokoladnih specialitetah. Med drugim so v restavracijah na voljo posebni čokoladni jedilniki, v wellness centrih pa ponujajo posebno čokoladno masažo za telo proti zimski depresiji in stresu.

Na spletni strani turistične skupnosti Opatije so izpostavili tudi izdelavo čokoladne torte Lungomare, ki bo upodobila peš poti ob obali in opatijske znamenitosti. Torto pripravljajo že dva dni, v nedeljo pa bo končala na krožnikih. Predstavili bodo tudi čokoladno gramofonsko ploščo in izvedli terapijo proti stresu, pri kateri bodo "razbijali in zaužili veliko čokolado".

Organizatorji so s pestrim gastronomskim, glasbenim, izobraževalnim in zabavnim programom poskrbeli za različne generacije obiskovalcev, v okviru programa Čokoladna ledena čarovnija pa so pripravili tudi drsališče ob morju.

M. Z.