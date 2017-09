Foto: Hotel v nekdanjem zaporu, za katerega skrbijo prosilci za azil

Za hotel skrbijo begunci iz Sirije

23. september 2017 ob 12:31

Amsterdam - MMC RTV SLO, Reuters

Hotel Movement, ki odpira vrata ta mesec, je svoje prostore našel na precej nenavadnem mestu - v enem izmed stolpov nekoč najbolj zloglasnega nizozemskega zapora.

Bijlmerbajes je nekoč v šestih stolpih omejeval svobodo zlikovcem, danes pa eden izmed njih ponuja edinstveno izkušnjo tako popotnikom kot tudi zaposlenim.

Za projektom sicer stoji domačin Rob Hoogerwerf, toda za pop-up hotel skrbi skupina, izbrana izmed 600 prosilcev za azil, predvsem beguncev iz Sirije, ki v prostorih Bijlmerbajesa čakajo na priložnost za boljše življenje na Nizozemskem.

"Radi bi jim pomagali stopiti na novo pot," je pojasnil Hoogerwerf, ki za projekt zbira zagonska sredstva tudi prek spletne platforme.

Bo zbranega denarja dovolj?

Hotel ponuja celice, spremenjene v dvoposteljne sobe s kopalnico, brezplačno parkirišče in vključen zajtrk. Če bi želeli tam bivati, boste za eno celico in to ponudbo odšteli 99 evrov na noč.

Za zdaj je mogoče sobe rezervirati "do konca decembra oziroma v času trajanja projekta", je zapisano na njihovi spletni strani.

Pop-up je v zadnjih letih postal zelo moden koncept, uporabljen predvsem pri restavracijah. Gre za koncept, ko kuhar za omejen čas odpre svoj lokal, običajno na kakem neobičajnem mestu, kot so skladišča ali zapuščene tovarne.

