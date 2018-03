Indija turistom omejuje obisk Tadž Mahala

Nekateri se v mavzoleju zadržujejo po cel dan

30. marec 2018 ob 12:33

Agra - MMC RTV SLO

Tadž Mahal, verjetno najbolj znamenita atrakcija Indije, namerava zaradi preobilice turistov s 1. aprilom uvesti triurno omejitev obiska. Omejitev bo veljala tako za domače kot za tuje obiskovalce.

Po navedbah organizacije ASI, ki upravlja s Tadž Mahalom, ta razkošni beli mavzolej pri mestu Agra ob koncih tedna obišče več kot 50.000 ljudi.

"Ljudje včasih tu preživijo tudi po cel dan. To ustvarja nevzdržno stanje, saj je obiskovalcev preprosto preveč," je za CNN povedal predstavnik ASI-ja D N Dimri.

"Ukrep uvajamo, da bi lahko regulirali z gibanjem obiskovalcev. Njihovo število namreč raste iz dneva v dan. S tem želimo zagotoviti, da ne bi prišlo do kakih nezaželenih incidentov ali nesreč," je še pojasnil in dodal, da sicer do zdaj nesreč zaradi prevelike gneče še niso imeli.

Dimri pravi, da na tej točki še ne razmišljajo o omejitvi števila obiskovalcev, češ da bi bilo narobe ljudem, ki so prepotovali cel svet, da bi obiskali Tadž Mahal, odreči nakup vstopnice zanj.

Je pa ob tem dejal, da "se pogovarjajo", da bi v prihodnosti uvedli dodatne omejitve, ni pa pojasnil, kakšne.

Spomenik umrli ženi

Tadž Mahal je v 17. letu zgradil šah Džahan za svojo tretjo ženo, perzijsko princeso Mumtaz Mahal, ki je umrla med porodom. Gradnja je trajala 17 let, mavzolej pa je bil dokončan leta 1648.

Leta 1983 je bil Tadž Mahal vpisan na seznam Unescove svetovne dediščine kot "dragulj islamske arhitekture in kot zelo občudovan spomenik svetovne dediščine".

Vsako leto mavzolej z okoliškimi vrtovi obišče najmanj sedem milijonov obiskovalcev, indijsko ministrstvo za turizem pa ga opisuje kot "ponos Indije".

K. S.