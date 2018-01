Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Letalo bo od ponedeljka do petka ob 10.10 poletelo iz Antwerpna, z vmesnim postankom v Münchnu, od koder bo poletelo ob 12.45, v Maribor pa bo prispelo ob 14.20. Pol ure pozneje bo letalo spet poletelo proti bavarski prestolnici in se ob 19.10 vrnilo v Belgijo. Foto: BoBo Sorodne novice Po ukinitvi poletnih linij v Dubrovnik in Split VLM Airlines skriva načrte Kitajski investitorji še letos napovedujejo 11 rednih linij na mariborskem letališču Dodaj v

Iz Maribora kmalu nad oblaki do Münchna in Antwerpna

Obetajo se redni poleti do Nemčije in Belgije

8. januar 2018 ob 18:24

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Belgijsko-slovenska letalska družba VLM Airlines bo z 12. februarjem vzpostavila letalsko povezavo Maribora z Münchnom in Antwerpnom.

Vozovnice bodo od 10. januarja na voljo na spletni strani družbe, so danes sporočili iz VLM Airlines.

Na voljo bodo enosmerne vozovnice za dnevne linije med delavnim tednom, ki jih bodo izvajali s 50-sedežnim letalom Fokker, in sicer od 59 evrov z vključeno potniško takso. Letalo bo od ponedeljka do petka ob 10.10 poletelo iz Antwerpna, z vmesnim postankom v Münchnu, od koder bo poletelo ob 12.45, v Maribor pa bo prispelo ob 14.20. Pol ure pozneje bo letalo spet poletelo proti bavarski prestolnici in se ob 19.10 vrnilo v Belgijo.

Kot so ob tem dodali, bodo isti dan kot iz Maribora začeli leteti tudi med Antwerpnom in Birminghamom, novi poleti pa bodo dodani že obstoječi liniji med Antwerpnom in letališčem London City ter na liniji med Antwerpnom in Zürichom, ki jih bodo vzpostavili 22. januarja.

Za poslovneže in popotnike

Kot je povedal glavni direktor letalske družbe Karl Rickard, nova povezava z Münchnom ne bo služila le številnim podjetjem v Mariboru in njegovi okolici, temveč je prav tako popolna za popotnike, ki iščejo oddih v mestu.

"Popotniki iz Slovenije bodo tako lahko z lahkoto odpotovali v Antwerpen, eno največjih evropskih pristanišč, prestolnico trgovine z diamanti in drugo največje središče petrokemije na svetu. Mesto je prav tako znano po umetnosti, modi in kulinariki, že kratka vožnja pa pripelje do mnogih drugih priljubljenih belgijskih in nizozemskih mest," je dejal Rickard.

Sicer le nekaj poletov v Dalmacijo

VLM Airlines sicer trenutno izvaja redne polete na poslovni povezavi med Antwerpnom in letališčem London City, njihova letala pa izvajajo tudi različne čarterske in zasebne komercialne lete iz Antwerpna, Bruslja in drugih evropskih letališč.

Omenjena letalska družba zaposluje več kot 100 ljudi in ima licenci za letenje s šestimi turbopropelerskimi letali Fokker 50 v Belgiji in Sloveniji. V svoji floti ima že nekaj časa tudi dve letali A320 z belgijsko licenco.

Podjetje SHS Aviation je v 60-odstotni lasti nizozemskih in 40-odstotni lasti kitajskih investitorjev, njuni družbi SHS Antwerp Aviation in slovensko podjetje VLM Airlines pa letalsko dejavnost razvijata pod skupnim imenom VLM Airlines. Hkrati je SHS Aviation tudi lastnik Aerodroma Maribor, ki ima že nekaj časa v dolgoročnem najemu mariborsko letališče, a to z izjemo nekaj poletnih letov v Split in Dubrovnik do zdaj ni imelo njihove redne linije.

T. H.