Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Utrinek iz lanskega Vegafesta. Foto: Organizator Odprta kuhna bo letos v Celju drugič. Foto: Odprta kuhna Čokoladni samostan v Olimju Foto: Organizator Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kam ta konec tedna? V Ljubljani vegafest, v Podčetrtku čokolada in vino

Kulinarične prireditve po Sloveniji

5. maj 2017 ob 06:15

Ljubljana/Podčetrtek - MMC RTV SLO

Prvi majski konec tedna bo vnovič postregel z nekaj pestrimi kulinaričnimi dogodki in festivali. Ljubljanski Pogačarjev trg bodo tokrat zasedli vegani, Odprta kuhna se seli v Celje, v Podčetrtku pa bo tretji festival vina in čokolade.

Najprej v Ljubljano, kjer bodo v soboto prišli na svoj račun tisti, ki menijo, da prestolnici manjka vegetarijanske prehrane. Med 10. in 21. uro bo namreč Pogačarjev trg rezerviran za festival trajnostnega načina življenja Vegafest 2017.

Organizatorji obljubljajo, da bodo pokrili celo vrsto različnih področij, od zdravja in kulinarike do športa, okoljevarstva in varstva živali. "Tu se boste lahko čisto zastonj najedli, navijali za pogumneža ali pogumnico, ki bo zmagal v tekmovanju in pojedel največ banan, prisluhnili strokovnim predavanjem na temo prehrane, zdravega življenja, športa ob rastlinski prehrani in se seznanili z 'veganskim rapom' hrvaškega glasbenika IFEEL-a," vabijo.

Častni gost festivala bo "strongman" Patrik Baboumian, nosilec štirih svetovnih rekordov v več disciplinah dvigovanja uteži, ki velja za "najmočnejšega moža" v Nemčiji, je pa, jasno, vegan. Ogledali si boste lahko tudi vegansko izložbo in videli, katero restavracijo bosta Jadranka Juras in Tereza Poljanič izbrali za zmagovalko naj veganske jedi festivala.

Iz Ljubljane na Štajersko

Več mesa bo zagotovo na voljo na Odprti kuhni, ki se tokrat seli v Celje. Kuhalo se bo v soboto med 10. in 20. uro, dva nova ponudnika pa sta mariborski Jack&Joe Steak and Burger Club za ljubitelje mesnin in ljubljanski Yildiz Han - hiša turške kulinarike. Skupno bo na mestni tržnici 25 različnih stojnic, poleg omenjenih še Thai Inn Pub, Organic Garden, Namasté, Dežela okusov, vinoteka J&B , Shambala, Stari Pisker, Super hrust, Kitajski vrt, Argentino Steakhouse, Nonbiri SushiSpotting, Atelier Karim, Abi Falafel, JEDU - Street Food, Dvor Jezeršek, Experiment; no ART = no FUN, Green Republic, Galerija okusov, Gostilna Čad, Burrito Loco, TWISTER Ice Cream Rolls in stojnica s kraftovskimi pivi.

Prav tako v soboto pa bo med 9. in 19. uro v Podčetrtku tretji festival čokolade in vina. Program bodo zapolnili mažoretke, godbeniki, pihalni orkester, harmonikarski orkester in akustični koncert Nine Pušlar, poskrbljeno bo za otroke, Gorazd Potočnik bo vodil slaščičarsko delavnico, športniki pa se lahko udeležite tudi dobrodelnega teka. Sicer pa se bo predstavilo 32 vinskih hiš iz vse Slovenije in 18 razstavljavcev čokolade.

Za kulinariko bodo poskrbeli Terme Olimia, Domačija Haler in društvo kmetic Ajda, ob 17.00 pa bodo razglasili naj čokoladnico in naj vinsko hišo festivala. Vstopnina za festival je pet evrov, za kar dobite šest degustacijskih kuponov.

K. S.