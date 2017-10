Lonely planet: Leta 2018 je nujno obiskati tudi Julijske Alpe

"Nekoč primerne le za neustrašne, Julijske Alpe počasi odpirajo vrata vsakemu popotniku"

25. oktober 2017 ob 08:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Znani turistični vodnik Lonely Planet je objavil seznam najboljših potovalnih destinacij za prihodnje leto, na katerem med 10 regijami priporoča tudi obisk slovenskih Julijskih Alp.

Naše gore so uvrstili na tretje mesto med desetimi najlepšimi svetovnimi turističnimi regijami, ki jih je treba nujno obiskati v letu 2018, so primerjali z naravo Chamonixa v Franciji in Zermatta v Švici, vendar je slovenska različica manj znana in z manj gneče, so zapisali.

Med bisere, ki so vredni obiska, so poleg Blejskega in Bohinjskega jezera nanizali še Vršič, Triglavski narodni park, Radovljico, Kranj in Kamnik, med top točke, ki jih je treba videti, pa so uvrstili Loški grad, muzej čebelarstva, Linhartov trg v Radovljici in Blejski vintgar.

Omenili so tudi Triglavski narodni park kot mehanizem, ki zagotavlja, da se območje ne razvija prehitro, ampak preučeno in počasi. "Nekoč primerne le za neustrašne, Julijske Alpe počasi odpirajo vrata vsakemu popotniku," so zapisali.

Čile, Sevilla, Belfast in Talin

Lonely Planet vsako leto izda priporočila za popotnike, letos pa je najprestižnejši naziv najboljše države prejel Čile, sledita Južna Koreja in Portugalska. Spomnili so, da bo Čile drugo leto praznoval 200 let samostojnosti, pohvalili pa so živahno prestolnico Santiago de Chile.

Med najlepšimi mesti je prvo mesto zasedla Sevilla, pri kateri so ustvarjalci vodnika pohvalili njeno transformacijo iz španske metropole, polne zastojev, v mesto koles in tramvajev, ki je ponovno oživela svojo umetniško preteklost. Sledita ji Detroit, ki je bil sicer dolga leta na čelu neslavne lestvice najnevarnejših mest v ZDA in avstralska Canberra.

Med regijami pa je prvo mesto zasedel Belfast skupaj z Velikanovo potjo. Ustvarjalci vodnika predvsem občudujejo hiter razvoj severnoirskega mesta, ki je v zadnjih nekaj letih postal poln živahnih četrti. Za ljubitelje bolj mrzlih krajev pa Lonely Planet na drugem mestu priporoča obisk Aljaske.

Za tiste, ki si želijo dobiti največ za svoj denar, pa za leto 2018 predlagajo obisk estonske prestolnice Talin, kanarskega otoka Lanzarote in ameriške zvezne države Arizone.

T. H.