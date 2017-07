Na Bovškem ostreje nad črno kampiranje

Kazen od 83 do 100 evrov oziroma polovico zneska

25. julij 2017 ob 08:39

Bovec - MMC RTV SLO

Na Bovškem, kjer je po ocenah turistični obisk dvakrat večji kot lani, so se predvsem zaradi pritožb domačinov, sobodajalcev in lastnikov kampov odločili za poostreno nadziranje črnega kampiranja.

Na Bovškem je sicer 13 kampov, kjer je prostora za približno 3.500 obiskovalcev, in od leta 2006 tudi uradno postajališče za avtodome, a že več let ugotavljajo, da nekateri turisti nedovoljeno taborijo ali prenočujejo v avtodomih ob cesti in na drugih območjih. Povečujeta se predvsem nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v avtodomih ob glavni cesti od Vršiča proti Trenti in Bovcu, ugotavlja eden od šestih nadzornikov na primorski strani Triglavskega narodnega parka Zvonko Kravanja: "Šotorijo pa tudi v visokogorju, predvsem so to Krnska jezera, Kriški podi, Prehodavci, lahko bi rekel vsepovsod, kjer je možno, tudi zgornja Trenta, Zadnjica, Lepena, Skala, Vrsnik."

Letos v Trenti več kot 200 opozoril in 26 kazni

Letos so kaznovali dvakrat toliko kot lani, medtem ko so izrekli že več kot 200 opozoril. "Mi načeloma zvečer vse opozarjamo, da zapustijo ta parkirišča in se nastanijo v avtokampu, medtem ko zjutraj žal tudi kaznujemo. Letos smo v oddelku Trenta izrekli 26 glob. Višina je 100 evrov. To pomeni, da je za tujca globa polovična, 50 evrov, ker mora poravnati takoj. Večina kršiteljev je tujcev. Včasih jih je bilo več z vzhoda, se pravi Čehov, Poljakov, Slovakov, medtem ko je zdaj tudi več Francozov, Špancev in Nemcev."

A nadzorniki imajo seveda pooblastila le na območju TNP-ja. Nemalokrat se zgodi, da turisti namenoma prenočijo tik za tablo. Izven parka nadzira policija in redar – na Bovškem je en sam. "Če vemo, da smo po površini četrta največja občina v Sloveniji, potem vemo, kaj lahko v enem dnevu redar naredi. Zavedamo se, da moramo imeti v sezoni vsaj dva, tri redarje," pravi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki zato razmišlja o kadrovski krepitvi, saj so je septembra razpisano tudi izobraževanje za redarje. Cilj sicer ni kaznovanje, pravi Mlekuž, temveč preventivno delovanje, saj se informacije med turisti – tudi prek forumov in aplikacij – hitro razširijo, pritrjuje tudi Kravanja: "Turisti so zelo zelo dobro obveščeni, kje so lokacije, kjer se da prenočiti, ali se nadzira, kaznuje in tako naprej."

Policisti prijeli tudi storilce kaznivih dejanj

Ni pa vedno razlog za divje kampiranje le prihranek, pravi komandir policijske postaje Bovec Damijan Žagar. Bovški policisti sicer ne opažajo povečanja črnega kampiranja. Lani izrekli 11, letos 3 kazni, ta znaša dobrih 83 evrov oziroma polovico zneska. "V sezoni nadziramo to dnevno, ugotavljamo pa tudi druge kršitve. V različnih preteklih postopkih smo ugotovili, da so bile nekatere osebe iskane ali storilci kaznivih dejanj." Precej dobro pa so tisti, ki kampirajo na črno, seznanjeni tudi z zakoni, dodaja Žagar: "Zakon o javnem redu in miru je tako napisan. Če ima nekdo soglasje lastnika, ne gre za nedovoljeno kampiranje, spanje na javnem kraju je pa prekršek, za katerega mora nekdo podati prijavo, da ga moti, in šele takrat lahko ukrepamo." Razlogov je sicer več, po navadi rečejo, da so prišli pozno, dodaja Kravanja: "Kršitelji se želijo na vse načine izogniti plačilu globe. Nekateri so seznanjeni tudi s tem, da imajo možnost 12-urnega počitka ob cesti, ampak načeloma opozarjamo vse, tudi tiste, ki spijo v spalkah, čeprav vedo, da za to ni predpisana sankcija. Mi jih opozorimo, da to ni primeren kraj, saj ni urejenih niti toaletnih prostorov in potem vemo, kaj ostaja za njimi."

Opozorila večinoma upoštevajo, marsikdo pa upa, da se bo kazni izognil, če se bo prestavil na drugo mesto, a ga globa navadno v takem primeru doleti zjutraj. Do konca sezone bodo nadzorniki v TNP-ju poostrili nadzor tako v dolini kot tudi v visokogorju – ne le glede črnega kampiranja, temveč tudi kurjenja, prepovedane vožnje in drugih kršitev, med katerimi je najpogostejša parkiranje na nedovoljenih mestih.

Mariša Bizjak, Radio Koper