Na Hvaru bo zraslo luksuzno letovišče za petične goste

Ponašalo se bo tudi s pristajališčem za hidroletala

17. junij 2017 ob 10:10

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaški otok Hvar bo od leta 2019 bogatejši za luksuzno turistično naselje, saj namerava znana veriga Four Seasons tam zgraditi hotel s petimi zvezdicami in okoli 100 vil.

Naselje bo stalo na polotoku Kabal ob zalivu Brizenica severno od Starega Grada, veriga Four Seasons Hotels and Resorts pa bo približno milijardo hrvaških kun (133 milijonov evrov) vreden projekt začela graditi konec leta. Hotel bo imel 120 sob, v naselju pa je načrtovana tudi gradnja okoli 100 luksuznih vil z apartmaji, so pred dnevi na predstavitvi gradnje pojasnili predstavniki verige.

"Vsak gost hotela bo doživel nepozabno izkušnjo v skladu z najvišjimi standardi hotelske verige Four Seasons - od luksuzne namestitve v sobah znanih oblikovalcev podjetja Richmond prek vrhunsko urejenih zasebnih plaž do vrste spremljevalnih storitev iz ponudbe Four Season," je še dejal direktor hotelske verige za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Simon Casson.

Od razkošnih sob do barov, trgovin in telovadnic

Gostom bodo ob razkošni namestitvi na voljo tudi številni odprti in zaprti bazeni, centri za dobro počutje, lepotni saloni, telovadnice, restavracije, bari, trgovine, kongresne dvorane in celo pristajališče za hidroletala.

To bo sicer prvi hotel omenjene verige luksuznih letovišč na Hrvaškem, namenjen pa bo predvsem petičnih gostom, ki Hrvaško oz. njene otoke vse pogosteje obiskujejo - med te spadajo tudi številni zvezdniki, kot so Madonna, Tom Cruise, Brad Pitt, člani zasedbe U2, Reese Witherspoon, pa tudi nogometni zvezdnik Lionel Messi.

"Izjemno pomembna investicija"

Pristojni minister Gari Cappelli je, kot navaja spletna stran hrvaškega ministrstva za turizem, ob tem poudaril, da je turistično naselje Brizenica eden strateških hrvaških projektov. "Investicija bo izjemno pomembna tako za Stari Grad kot tudi za Hrvaško. Otok Hvar bo dobil namestitve, ki bodo zagotovo spodbudile nova vlaganja v dodatne vsebine ter tako omogočal nadaljevanje razvoja turizma na otoku," še navajajo Cappellija.

Na Hrvaškem si od novogradnje, ki bo prve goste predvidoma sprejela leta 2019, obetajo tudi nova delovna mesta - za začetek naj bi delo dobilo 320 ljudi.

