Na Kitajskem odprli najdaljši stekleni viseči most na svetu

Najvišji ostaja most Džangdžjadžje

5. januar 2018 ob 11:09

Peking - MMC RTV SLO

Kitajska je od konca leta bogatejša še za eno znamenitost, ki nedvomno ni za tiste, ki jih je strah višine - v parku Hongjgu v severovzhodni provinci Hebei so odprli najdaljši viseči most s stekleno podlago na svetu.

488 metrov dolgi in štiri metre široki most se razteza 218 metrov nad tlemi, med dvema gorskima vršacema, gradili pa so ga tri leta.

"Stekleni viseči most Hongjagu zaznamuje novo dobo kitajskih mostov s steklenim dnom," je povedal Jang Minghva, predsednik skupine Bailu, ki stoji za projektom. "Gre za najbolj spektakularen stekleni viseči most za pešce na svetu," je vzhičen Jang.

Za božič odprti most je zgrajen iz 1.077-ih štiri centimetre debelih steklenih plošč, njegova nosilnost pa je 2.000 ljudi, a jih bodo nanj naenkrat spustili samo od 500 do 600, navaja CNN.

Vzdolž mostu bo razporejeno osebje parka, da bo pomagalo tistim, ki bi jih morda obšla slabost.

Po mostu le z "nožnimi rokavicami"

Morajo pa obiskovalci nositi posebne "nožne rokavice" (dobite jih na kraju samem), da ne bi poškodovali občutljive steklene površine - ta ukrep je bil nujen, saj so steklene plošče na številnih drugih tovrstnih mostovih že kmalu po odrtju popokale.

Most v Hongjaguju sicer ni prvi stekleni most, ki resno preizkuša pogum obiskovalcev. V Vzhodnem Tajhangu, prav tako v Hebeju, se ponašajo z 266 metrov dolgo sprehajalno panoramsko potjo, speljano ob živi skali.

In čeprav je most v Hongjaguju speljal lovoriko "najdaljšega" na svetu mostu Džangdžjadžje, ki se razteza nad kanjonom istega imena v provinci Hunan, je ta pri 300 metrih nad tlemi še vedno najvišji.

K. S.