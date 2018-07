Na Krvavcu letos še več zabave za gorske kolesarje

Otvoritev nove proge in poligona

7. julij 2018 ob 14:48

Krvavec - MMC RTV SLO, STA

RTC Krvavec se že več let trudi okrepiti poletno sezono. Ponudbi se letos tako pridružujeta nova proga v kolesarskem parku in spretnostni poligon.

Krvavec je eden izmed največjih in najbolj prepoznavnih športnih gorskih centrov v Sloveniji, ki svojim obiskovalcem tudi poleti omogoča raznolike aktivnosti za preživljanje prostega časa. Kot s sporočili iz družbe Rekreacijsko turističnega centra (RTC) Krvavec, se poleg pohodništva in aktivnosti v poletnem parku osredotočajo tudi na razvoj gorskega kolesarstva.

Bike park Krvavec, ki se ponaša z najdaljšimi spusti med kolesarskimi parki v Sloveniji, bo letošnje poletje bogatejši še za eno novo progo. Proga Jezerca meri nekaj več kot tri kilometre in povezuje zgornji del kolesarskega parka in progo Muci ter spada med srednje zahtevne proge. Kolesarski park pa bo obogatil tudi novi spretnostni poligon oziroma Skills park za urjenje veščin na dveh kolesih, ki so ga vzpostavili na Plaži Krvavec. Obe novosti se na Krvavcu odpirata danes.

Obiskovalce letos vabi tudi Pustolovščina Krvavec, ki ponuja tri urejene planinske poti za družine, ki vstopajo v svet pohodništva in želijo doživeti pravo gorsko izkušnjo. Še vedno je v ospredju doživetje, ki pa tokrat ni pravljično kot na Poti pastirskih škratov na Krvavcu, temveč pohodniki spoznavajo pravljično lepe kotičke planine. Zbirajo simbole, ki so skriti na skalah, in ob tem spoznajo številne zanimivosti Kriške planine, Zvoha in Dolgih njiv, kamor jih popeljejo urejene poti.

M. Z.