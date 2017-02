Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Potni list odpira vrata v svet. Foto: BoBo S slovenskim potnim listom lahko brez vizuma obiščete 148 držav sveta. Foto: BoBo Dvojno državljanstvo še nikoli ni bilo tako dragoceno. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Največ vrat odpre nemški potni list, visoko uvrščen tudi slovenski

Vse bolj iskani potni listi, ki jih prinese vlaganje v državo

4. februar 2017 ob 19:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če ste imetnik nemškega potnega lista, lahko brez vizuma potujete v 157 držav sveta, če pa imate v žepu slovenskega, lahko na tak način obiščete 148 držav.

Tako kažejo najnovejši podatki spletne strani Passport Index, ki spremlja svetovne potne liste in omejitve zanje oziroma odpravo le-teh. 156 držav lahko brez vizuma (oziroma ga lahko brez posebnih postopkov dobite (plačate) pri vstopu) obiščete s švedskim in singapurskim potnim listom, ki je tako hkrati najvišje uvrščeni med azijskimi državami.

Na tretje mesto so se s 155 državami uvrstili danski, finski, francoski, španski, švicarski in norveški potni list ter potna lista Velike Britanije in Združenih držav Amerike.

Rep prve deseterice je ujel tudi slovenski potni list skupaj s slovaškim, litovskim in latvijskim, ki omogočajo vstop brez vizuma v 148 držav, pred njih pa so se z od 154 do 149 dovoljenimi državami uvrstili še italijanski, nizozemski, belgijski, avstrijski, luksemburški, portugalski, japonski, malezijski, irski, kanadski, novozelandski, grški, južnokorejski, avstralski, češki, islandski, madžarski, malteški in poljski potni list.

Iz Afganistana le v 23 držav

Na drugi strani lestvice, na samem repu pa so se znašli potni listi držav, ki jih večinoma že več let pestijo vojne ali oboroženi konflikti. Najslabše potovalne možnosti imate, če ste imetnik afganistanskega potnega lista, saj lahko z njim brez vizuma obiščete le 23 držav. Tri več lahko s pakistanskim, iraški, sirski in somalijski potni list pa vas popeljejo v 28, 29 oziroma 30 držav.

Največji skok na letošnji lestvici je glede na lansko uspel Marshallovemu otočju, saj je bilo dodanih 35 držav sveta, ki jih lahko njegovi državljani obiščejo brez vizuma.

Potni list, ki se "kupi" z vlaganjem v državo

Pri Passport Indexu ob tem poudarjajo porast težnje po državljanstvih, pridobljenih prek naložb v državo - ocenjujejo, da gre za dve milijardi dolarjev vredno industrijo.

Kot primer navajajo libanonski potni list, ki omogoča vstop v 38 držav, če pa mu dodamo še potni list miniaturne karibske otoške državice Sveta Lucija, ta številka nemudoma poskoči na 123. "Dvojno državljanstvo še nikoli ni bilo tako dragoceno kot zdaj. Želja po izboljšanju ekonomskega statusa ali varnosti družine ne pozna meja, poudarjajo.

Na primer, bolgarski potni list - za 500.000 evrov, vloženih v državne obveznice, vlagatelj pridobi stalno bivališče, posledično pa po pospešenem postopku tudi državljanstvo in potni list države EU-ja, s katerim lahko brez vizuma obišče 142 držav sveta in se prosto gibanje v schengenskem območju. Pionirji med državami nekdanje Jugoslavije so bili Črnogorci, saj je najmanj 500.000 evrov vloženega denarja omogočilo črnogorsko državljanstvo. Precej manj globoko je bilo treba seči v žep za državljanstvo Dominikanske republike, zadostovalo je že 75.000 evrov vložka.

