Naval turistov na Slovenijo - letos že skoraj devet milijonov nočitev

Najbolj so oblegane gorske, obmorske in zdraviliške občine ter Ljubljana

29. september 2017 ob 11:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Od januarja do avgusta letos so v slovenskih hotelih, apartmajih, kampih in drugih turističnih objektih našteli dobrih 3,38 milijona turistov, kar je skoraj 15 odstotkov več v primerjavi z letom prej, in več kot 8,82 milijona turističnih prenočitev (12,5 odstotka več).

Slovenija tako še naprej ruši (svoje) turistične rekorde.

Tuji turisti so ustvarili skoraj šest milijonov vseh turističnih prenočitev (68 odstotkov), kar je 17 odstotkov več, in skoraj 2,5 milijona prihodov, kar je 18 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Domači turisti so v osmih mesecih ustvarili več kot 2,8 milijona nočitev ali pet odstotkov več ter več kot 925.000 prihodov, kar je šestodstotna rast glede na enako lansko obdobje.

Avgusta več domačin in tujih gostov

Avgusta so v Sloveniji našteli skoraj 2,2 milijona turističnih prenočitev, kar je 12 odstotkov več. Prihodov turistov so registrirali skoraj 764.000, kar je 13 odstotkov več kot avgusta lani. Tudi avgusta je bilo višje število prihodov in prenočitev tako pri tujih kot domačih gostih.

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo sicer avgusta zabeleženih skoraj 764.000 prihodov turistov, kar je 13 odstotkov več kot avgusta lani. Od tega je bilo skoraj 600.000 prihodov tujih turistov (16 odstotkov več) in več kot 164.000 prihodov domačih turistov (trije odstotki več). Oboji skupaj so opravili okoli 2,15 milijona nočitev, kar je 12-odstotna rast glede na lanski avgust.

Tuji turisti so ustvarili skoraj 1,59 milijona oziroma 16 odstotkov več nočitev kot avgusta lani, domači pa nekaj več kot 561.000, kar je štiriodstotna rast. Tuji turisti so opravili skoraj tri četrtine vseh prenočitev turistov.

Največ Italijanov, Nemcev in Nizozemcev

Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Italija (16 odstotkov), Nemčija (15 odstotkov), Nizozemska (11 odstotkov), Avstrija (sedem odstotkov), Francija in Velika Britanija (po štiri odstotke iz vsake). Več turističnih nočitev so letošnji avgust ustvarili turisti z vseh ključnih trgov; tisti iz Nizozemske za 36 odstotkov več, iz Nemčije za 31 odstotkov več, iz Francije za 13 odstotkov več, iz Velike Britanije za šest odstotkov več, iz Avstrije za pet in iz Italije za tri odstotke več.

Slovenski hoteli so imeli avgusta skoraj 943.000 nočitev, kar predstavlja 44 odstotka vseh nočitev turistov. V kampih je prenočevalo 27 odstotkov turistov, v zasebnih sobah, apartmajih in hišah sedem odstotkov, v apartmajskih in počitniških naseljih pet odstotkov, v mladinskih hotelih in v delavskih počitniških domovih pa trije odstotki turistov.

Število turističnih nočitev je bilo višje kot avgusta lani v vseh vrstah nastanitvenih objektov: v kampih za 27 odstotkov več, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 15 odstotkov, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih za devet odstotkov, v mladinskih hotelih za sedem odstotkov, v hotelih za pet odstotkov in v apartmajskih in počitniških naseljih za tri odstotke več.

Hribi, morje, zdravilišča, Ljubljana

Največ prenočitev turistov so avgusta našteli v gorskih občinah (34 odstotkov), nato v obmorskih in zdraviliških občinah (21 odstotkov v vsaki) ter v občini Ljubljana (10 odstotkov). Število prenočitev se je sicer glede na lanski avgust povečalo v vseh tipih turističnih občin: v gorskih občinah za 21 odstotkov, v občini Ljubljana za 10 odstotkov, v obmorskih občinah in v zdraviliških občinah pa za pet odstotkov.

A. P. J.