Navijači: "Gorana je treba poslušati, prihajamo v Carigrad!"

Letalska vozovnica do Carigrada od 229 evrov naprej

12. september 2017 ob 13:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zvečer bo vsa Slovenija dihala s košarkarji, najbolj zagreti so se odpravili kar v Carigrad. Njihovo natančno število ni znano, ena izmed slovenskih turističnih agencij bo na tekme prepeljala skupno do 500 navdušencev.

Carigrad je z letalom za Slovence lažje dostopen kot Helsinki, kjer je naša reprezentanca odigrala predtekmovanje. Ljubljano in Carigrad povezuje le turški prevoznik Turkish Airlines, Adria Airways letov v to velemesto ne opravlja. Jure Sušnik iz Turkish Airlinesa je za MMC dejal, da so v tem tednu opazili porast nakupa vozovnic za to mesto. "Da potniki kupujejo karte zaradi košarke, vemo predvsem zato, ker nam to tudi povejo. Zanimanja prihajajo tako iz potovalnih agencij kot tudi od individualnih potnikov. Načeloma nekih posebnih vprašanj za nas nimajo, zanimajo jih predvsem urniki letov. Povpraševanje se je začelo takoj po tem, ko je bilo znano, da bo Slovenija nastopila v osmini finala. Porast pa se je začel po zmagi nad Francijo. Po sobotni tekmi z Ukrajino pa se je trend samo še stopnjeval," je dejal Sušnik.



Dvakrat dnevno leti v Carigrad

Pri podjetju so se na rast povpraševanja hitro odzvali, saj so povečali število razpoložljivih sedežev na letih Ljubljana-Carigrad. "To smo dosegli z menjavo tipov letal, v naslednjih dneh tako pričakujemo letala Airbus A321. Na tej liniji že tako letimo dvakrat dnevno. Skupno na dan tako lahko prepeljemo do okoli 360 potnikov," je dodal Sušnik. Cene vozovnic so po njegovih besedah odvisne od razpoložljivosti mest na posameznem letu, gibljejo se od 229 evrov na osebo.

S turistično agencijo Kompas, ki je sponzor in partner Košarkarske zveze Slovenije, je zjutraj v Carigrad odpotovalo sto potnikov, je poročala Tina Lamovšek z Radia Slovenija. Za kratek program oziroma aranžma do četrtka in brez kart za tekmo je bilo treba odšteti od 500 do 550 evrov, za daljšega, do nedelje, pa 650. Ob ogledih znamenitosti so poskrbeli tudi za košarkarsko ozračje. Kot je dejal Peter Majerle iz Kompasa, bodo namreč organizirali druženje v slovenski hiši oziroma v navijaški coni. "V Helsinkih smo organizirali tudi druženje, na katerem so se navijačem pridružili košarkarji. V Carigradu na to seveda ne moremo več računati, saj so vsi skoncentrirani na tekme."

Kot je dejal MMC-jev novinar v Carigradu Tilen Jamnik, v tekmi osmini finala proti Ukrajini na tribunah ni opazil veliko slovenskih podpornikov. "Več navijačev je bilo v Helsinkih, jih pa v torek pričakujemo bistveno več. Tudi košarkarji se nadejajo številčne podpore, ki si jo tudi zaslužijo. V četrtfinalu bo tudi to lahko jeziček na tehtnici. Še bolj so potrebni v torek kot na polfinalu."

"V čast mi je navijati za takšne igralce"

Dileme iti ali ne v Carigrad, za mnoge ni bilo ali kot je v pogovoru za Radio Slovenija dejal Aleksander Javornik: "Vse tekme Slovenije sem gledal po televiziji in po eni izmed njih si je Goran Dragić zaželel, da bi bilo v Carigradu čim več slovenskih navijačev. Gorana je seveda treba poslušati, zato prihajamo," je dejal in dodal, da ni boljšega, kot je ogled tekme v živo. "Na tribuni sem manj živčen kot doma pred televizijo. V živo se tudi več vidi kot po ekranu. Naši igrajo res fantastično in kot navijaču mi je v čast, da lahko spremljam takšne igralce. Dajo mi poseben motiv, da sem še glasnejši."

Pri Turkish Airlines so dodali, da veliko vprašanj potnikov glede varnosti niso dobili. "Prvenstvo je organizirano po najvišjih varnostnih standardih. V zadnjih letih je bilo v Carigradu organiziranih kar nekaj velikih športnih dogodkov, med zadnjimi zaključni turnir Final 4 v košarki za klube v najvišji evropski ligi. Turki so znani kot dobri organizatorji velikih tekmovanj."

Previdnost in pozornost

V Turčiji so sicer še vedno razglašene izredne razmere, zato slovensko ministrstvo za zunanje zadeve slovenskim državljanom v času bivanja v Turčiji svetuje dodatno pozornost in previdnost ter dosledno upoštevanje ukrepov in odločitev turških organov. "Tistim, ki se nahajajo v prestolnici in drugih večjih mestih, svetujemo, da se izogibajo lokacij, kjer potekajo javni shodi in zborovanja, in da upoštevajo priporočila in navodila lokalnih oblasti," so še zapisali.

Slovenski državljani, ki v Turčijo potujejo na turistični, osebni ali poslovni obisk, za vstop ne potrebujejo vizuma.

A. P. J.