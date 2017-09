Med štiri vodi prva zmaga nad Latvijo na velikih tekmovanjih

Latvijci prvi evropski prvaki

11. september 2017 ob 13:23

Carigrad - MMC RTV SLO

V torek bo Slovenija naskakovala drugo uvrstitev v polfinale evropskega prvenstva, ovira pred košarkarskim rajem pa je Latvija, ki je v osmini finala pokazala, kako nevarna je lahko v napadu.

"Latvija je ekipa, ki je čez prvenstvo rasla. Vsako tekmo igra boljšo košarko. Gre za ekipo z veliko talenta, ki rada meče za tri točke. Proti Črni gori je iz 25 metov za tri točke zadela kar 15-krat. Mislim, da bodo to težko ponovili. Dobro odpirajo teren in delajo širino na terenu. So dobra ekipa," je o sedmem nasprotniku na letošnjem prvenstvu povedal pomočnik Igorja Kokoškova Rado Trifunović.



Črnogorci so občutili ofenzivno moč Latvije, ki je v osmini finala z izvrstnimi meti za tri slavila s kar 100:68. Nasploh so košarkarji z Baltika izjemno napadalno uspešni in so z dobrimi 90 točkami na tekmo celo najboljši na prvenstvu. Ves turnir že igrajo v Carigradu. Skupinski del so igrali v azijskem delu turškega velemesta, kjer so morali premoč priznati le Srbiji (92:82), ki je pokazala recept za uspeh nad Latvijo. Nato so nanizali pet zaporednih zmag (Belgija, Velika Britanija, Rusija, Turčija in Črna gora).

"Rad bi poudaril še to, da je Latvija precej podobna ekipa, kot je bila finska na domačem terenu. Na gostujočem Finska ni taka, na domačem pa. Vsi zadevajo za tri točke, imajo širino v igri, igrajo hitro. Tako smo imeli že dobro trening tekmo. Presenetilo me je, da je tako aktiven in uspešen Timma. Je vsestranski igralec, ki igra s hrbtom, obrazom, meče za tri ... Vedno je bil borben in želel igrati dobro, a proti Črni gori je imel zares dobro tekmo," je dejal Trifunović.

Pomočnik slovenskega selektorja je omenil Janisa Timmo, ki je v zadnjih letih močno dvignil raven svoje igre in je zdaj prestopil k Baskonii. Proti Črni gori je bil z 21 točkami prvi strelec, sicer pa je s povprečjem dobrih 15 drugi v svoji ekipi. Svojčas je bil med najbolj nadarjenimi evropskimi igralci in so mu napovedovali tudi uspešno kariero v Ligi NBA. Zato pa je že pri 22 letih zvezda najmočnejše lige na svetu prvo latvijsko ime, Kristaps Porzingis, ki je med najboljšimi strelci prvenstva (21,8 točke), hkrati pa je še prvi bloker evropskega prvenstva.

Ni nevaren le Porzingis

"Porzingis je igralec, ki spremeni met nasprotniku. Ko prideš v raketo, se z njim obremenjuješ in ti spremeni met. To moramo vedeti in se ga ne smemo ustrašiti. Če nam ga bo, moramo igrati naprej, kot znamo, in ne pustiti, da nam pride to v glavo. Podobno, kot je bilo proti Ukrajini, ki ima visoke centre z dolgimi rokami, a smo vseeno vzpostavili svojo igro. Ni samo Porzingis nevaren, je pa eden glavnih nosilcev. Ko je v igri, ni vedno neposredno nevaren, ampak ekipa dobi nove dimenzije z njim. Vsi so zaradi tega nevarnejši. Imajo veliko kakovostnih igralcev. Igrajo hitro košarko in z veliko meti za tri," je pristavil Trifunović.

Ob omenjeni dvojici so glavni nosilci igre še organizator igre Janis Strelnieks, ki je v Bambergu igral z Aleksejem Nikolićem, zdaj pa odhaja v Olympiakos, ter brata Dairis, ki se je Zoranu Dragiću pridružil v Milanu pri Olimpii, in Davis Bertans, nekdanji košarkar Olimpije, ki je zdaj član San Antonio Spursov: "Ko je na parketu peterka s Porzingisom na pet in Bertansom na štiri, ima tudi svoje slabosti in šibkosti. Niso tedaj tako čvrsti. Toda če hočeš vzpostaviti čvrstino, ni dovolj, da greš agresivno v njih, temveč morajo igralci priti v raketo, da začutijo čvrstost Vidmarja, Dimca, Murića in drugih. Oni pa so precej radi razporejeni po parametru. Manjka jim čvrstosti, mi jo pa bomo morali vzpostaviti."

Prvi evropski prvaki

To bo deveti medsebojni obračun, Slovenija pa je do zdaj slavila petkrat, a najpomembnejši tekmi je dobila Latvija, ki pred Slovenci na velikem tekmovanju sploh še ni klonila. Leta 2001 je bila prav v Turčiji na evropskem prvenstvu boljša z 99:93. Nerešljivo uganko je tedaj predstavljal Kaspars Kambala, ki je dal kar 24 točk. Deset jih je dodal tudi zdajšnji latvijski selektor Ainars Bagatskis, prav toliko jih je pristavil Roberts Štelmahers, ki je v karieri oblekel tudi dres Olimpije. Pred dvema letoma je Latvija v Lillu končala slovensko pot na evropskem prvenstvu (73:66). V vrsti Jureta Zdovca se je enakovredno z Latvijci kosal le Zoran Dragić, ki je prispeval 17 točk in bil edini pri Sloveniji dvomesten. Pri Latviji jih je dal Strelnieks 17, 13 pa jih je pristavil Kaspars Berzinš, ki ga letos ni v reprezentanci.

Pod obročem bi bila Latvija lahko še močnejša, saj bi ob Berzinšu igral lahko tudi mladi center Anžejs Pasečniks, ki je bil letos kot 25. izbran na nabor Lige NBA. Na obeh omenjenih prvenstvih je Latvija zasedla osmo mesto, kar je po osamosvojitvi najboljša uvrstitev, pred časom Sovjetske zveze pa so bili Latvijci izvrstni in na prvem evropskem prvenstvu, ki ga je leta 1935 gostila Švica, osvojili zlato, štiri leta pozneje pa so bili v Litvi drugi. V pripravljalnem obdobju so Latvijci odigrali sedem tekem, ugnali Finsko, Poljsko, Litvo, Romunijo in Češko ter klonili pred Gruzijo in Poljsko.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik