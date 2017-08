Nekoč skriti biser Jadrana se bori z neobvladljivim navalom turistov

Na otok prihaja Hollywood

9. avgust 2017 ob 09:49

Komiža

Medtem ko si del Hrvaške mane roke ob rekordni turistični sezoni, se drug del sprašuje, koliko turistov lahko "lepa naša" še požre. Da so sredi sezone plaže nabito polne, je pričakovano, da pa naravnim znamenitostim grozi, da se sprevržejo v Disneyland, mnoge resno skrbi.

Tako slapovi Krke in Plitviška jezera bolj kot na naravni park z vsemi turisti, brisačami in pikniki spominjajo na prizorišče kakega glasbenega festivala, na Hvaru že nekaj let ne vedo točno, kako in kam s pijanimi britanskimi turisti, za katere se zdi, da so iz Grčije in z Balearov zdaj presedlali na Jadran, burno pa je bilo v teh dneh tudi na Biševu, majcenem otoku ob obali Visa.

Vis sam, nekdanje oporišče jugoslovanske vojske, je bil eden zadnjih otokov, ki se je odprl turistom, a je hitro nadomestil zaostanek. Potem ko je turistična organizacija European Best Destinations lani plažo Stiniva razglasila za najboljšo v Evropi, se v zaliv zgrinjajo množice, naval pa ne pojenja vse do konca septembra.

No, letos bo Vis pod drobnogledom še dlje, saj tja septembra prihaja ekipa filma Mamma Mia - drugi del hollywoodskega muzikala bodo po Grčiji zdaj snemali prav na Visu in že zdaj je glavna tema na otoku, kam bodo nastanili Meryl Streep, saj na otoku ni dovolj glamurozne namestitve za hollywoodske zvezdnike. Ob Streepovi pričakujejo med drugimi še Piercea Brosnana, Colina Firtha in Amando Seyfried.

A trenutno hrvaške medije polnijo novice z Biševa, otoka z uradnim številom prebivalstva 15 in z letnim številom turistov 100.000. Ti v veliki večini prihajajo zaradi glavne otoške znamenitosti: Modre špilje oz. Modre jame. Gre za morsko jamo s podmorsko odprtino, skozi katero prihaja opoldne svetloba, ki morje v jami osvetli s čudovito modro barvo.

Danes ena večjih znamenitosti Jadrana je bila še pred kratkim bolj skriti biser, do katerega so priromali zgolj posvečeni, danes pa je stanje precej drugačno. Že lani so našteli več kot 100.000 obiskovalcev in vstopnino podražili na 70 kun (okoli 10 evrov, s katerimi si kupite 15 minut na natrpanem turističnem čolnu), a s tem turistov od jame, v kateri se ne smete kopati, niso odgnali, saj kaže, da bo letos številka še precej višja, poroča Dalmacija danes. V najbolj kritičnih dnevih jamo obišče tudi do 1.800 obiskovalcev.

Grozil, da bo jamo požgal

Kljub incidentom. Najprej je vhod v Modro špiljo prejšnji teden s svojo jahto nonšalantno zaprl kitajski milijarder Sam Li, ki že leta letuje na Jadranu, nato pa je v ponedeljek vhod v jamo s svojim gumenjakom zaprl še domačin, ki je s kanto bencina grozil, da jo bo požgal, zaradi česar je bila jama več ur zaprta. Moškega, nekdanjega uslužbenca Navtičnega centra Komiža, upravljavca Modre špilje, so nekako obvladali in ga privedli na viško policijsko postajo.

Moški se je za protest odločil, potem ko ga je direktorica Navtičnega centra obtožila goljufij z vstopnicami, vodniki turističnih čolnov in drugi turistični delavci pa že dalj časa opozarjajo na nevzdržne razmere, povezane z navalom na Modro špiljo, od gneče, dolgih vrst in vsesplošno neorganiziranega poslovanja.

"Težava nastane, ko pridemo s skupino, recimo 50 ljudi. Najprej porabim eno uro, da kupim vstopnice. To je prvo čakanje v vrsti. Ker čakam za nakup vstopnic za svoje stranke, je vrsta sicer krajša, a predstavljajte si, da bi v njej stalo vseh 50 ljudi. Potem so uvedli nov sistem potrjevanja vstopnic, zaradi česar se še drugič dolgo stoji na soncu. To je privedlo do velike živčnosti obiskovalcev," razlaga za Dalmacijo danes neimenovani voznik čolna. "Ta dva meseca sredi sezone je stanje izjemno kaotično, nekaj se mora spremeniti. Mislim, da se Navtični center zelo slabo vede do nas, ki k Modri špilji vodimo tako veliko obiskovalcev, posledično pa tudi velik zaslužek. V zadnjem času so sicer uvedli posebna pravila, a prostora za napredek je še ogromno."

Kaja Sajovic