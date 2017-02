Kako so Komižani ugrabili največji biševski praznik

Sv. Silvester je zavetnik otoka

Silvestrovo je največji biševski praznik. Nekoč so na ta dan Biševljani zakurili kres, kjer je zgorelo vse staro, v cerkvi sv. Silvestra pa so imeli preprost mašni obred. Danes pa je praznik postal turistični dogodek Komiže. Otok zasedejo Komižani in mimo Biševljanov pripravijo svoje lastno praznovanje, kot da so prišli na nenaseljen otok.

Nekoč so Biševljani v tednu pred praznikom na kres znosili svoje stare osebne predmete, s čimer so simbolično naredili prostor za novo. Kres je ob tradicionalnem »zagovoru« vedno prižgal najstarejši otočan, ki je nato tudi vodil obred v biševski cerkvi. Biševljani so se zbrali ob domačih jedeh in se skupaj poslovili od starega leta.

Komižani pa danes na otok prinesejo svoje vino in pečene odojke, s seboj pripeljejo duhovnika in pred cerkev Biševljanom v posmeh zapičijo komiško zastavo. Lada, Lucijo, Nikica, Zvonko in Mićo se zato počutijo, kot da so jim Komižani ugrabili praznik in ga priredili po svojih željah. Iz protesta se ne udeležijo cerkvenega obreda in prizorišče kmalu zapustijo.

Na otok je tokrat prišel tudi Pepe Kalafot, znameniti komiški ulični pesnik. Za Biševljane je pripravil nekaj hudomušnimi pesmi, s katerimi je še bolj podžgal razprtijo. Biševski poet Mićo Finta pa mu ni ostal dolžan, za pesniški dvoboj je tudi sam pripravil nekaj udarnih verzov ...

Nadina Štefančič