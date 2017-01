Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Težko pričakovano ponovno odprtje smučišča na Kaninu dokazuje tudi izbor Danijela Krivca za osebnost meseca decembra po mnenju poslušalcev Radia Koper in časnika Primorske novice. Foto: Radio Koper Sorodne novice Po štirih letih znova smuka na Kaninu Smuka na Kaninu še pred prazniki Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Obetaven obisk na Kaninu čez praznike

Upravljalcem malce ponagajalo vreme

9. januar 2017 ob 13:33

Kanin

Po ponovnem zagonu smučišča, kjer so kljub majhnim količinam snega uspeli urediti kratko smučarsko in tekaško progo ter manjše sankališče, so na Kaninu zadovoljni z obiskom.

"Razočarani smo zaradi vremena, ki nam zelo nagaja. Malo je snega in piha močan veter, vendar je bil obisk v dneh, ko smo uspeli obratovati, zadovoljiv," je povedal v.d. direktorja Sončnega Kanina Marijan Skornišek. V štirinajstih dneh so naprave zaradi močnega vetra delovale le sedem dni, v tem času je smučišče obiskalo okrog 1500 gostov.

Tako kot na italijanski strani Kanina se tudi tu ozirajo v nebo in si želijo snežnih padavin. Ob obilici snega bi lahko povezali obe strani in tako na Kanin zaradi mnogo različnih smučarskih prog privabili večje število obiskovalcev.

"Največji obisk smo dozdaj imeli 1. januarja, ko je Kanin obiskalo preko 400 obiskovalcev," je še povedal Skornišek in dodal, da obiskovalci ob lepem vremenu prihajajo, kar jih navdaja z optimizmom za čas, ko bo na Kaninu dovolj snega, da bo mogoče smučati na vseh progah.

V letih pred poškodbo žičnice, ko je smučišče na Kaninu še delovalo, so bile v Bovcu med božično-novoletnimi prazniki prenočitvene zmogljivosti večinoma zasedene. V zadnjih dveh letih je bilo obiskovalcev malo, v mestu so v zimskih mesecih zaprti skoraj vsi lokali in precej trgovin. Prav zato se Bovčani zavedajo, da brez delujočega smučišča na Kaninu ni zimskega turizma.

V prihodnosti si zato po obnovi smučarskih naprav želijo nadaljnjega razvoja, ki bi jih smučišču prinesel predvsem sistem za zasneževanje. Finančni zalogaj je precejšen, saj bi morali najprej zagotoviti dovolj vode, ki je zdaj na Kaninu ni. Vendar Bovčani po besedah Krivca upajo, da jim bo v prihodnosti uspelo dovolj denarja za tak projekt, ocenjen na okrog osem milijonov evrov, uspelo pridobiti iz različnih evropskih virov.

K. K.