Po ljubljanskih znamenitostih znova s turističnim vlakcem, Urban je tokrat "Nemec"

Vlakec nemške izdelave je obdržal ime zgorelega predhodnika

25. april 2018 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Po središču Ljubljane je spet začel voziti električni turistični vlakec. Potem ko je marca lani zgorel vlakec domače proizvodnje Urban, so se v LPP-ju odločili za nakup novega.

Vlakec nemške izdelave je obdržal ime predhodnika in zeleno-belo zunanjost, je pa njegov videz nekoliko spremenjen.

Če je bil prvi Urban bolj futurističnega in oglatega videza, je novi precej skladnejši s klasično podobo turističnih vlakcev, znanih iz obmorskih turističnih središč.

Celotna devetkilometrska krožna vožnja z vlakcem traja, odvisno od prometa, med 75 in 90 minut. Začne se pred Mestno hišo, vlakec pa se med drugim povzpne na Ljubljanski grad, se zapelje po obrežju Ljubljanice do Trnovskega pristana, nato pa nazaj do začetne postaje mimo Križank, Moderne galerije, Opere in Prešernovega trga.

Glavne mestne znamenitosti bo turistom predstavil zvočni vodnik, izbirali pa bodo lahko med devetimi jeziki - poleg slovenskega še angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, hrvaščino, ruščino in kitajščino.

Njegov predhodnik je zgorel

Prejšnji vlakec, ki ga je v električno vozilo predelalo slovensko podjetje Stoja, je marca lani zgorel med polnjenjem v delavnici Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Številnim obiskovalcem Ljubljane tako lansko poletno sezono ta dodatna ponudba ni bila na voljo.

V LPP-ju so že kmalu po požaru objavili razpis za nakup novega vlakca in po pisanju časnika Dnevnik prejeli dve ponudbi. Novi vlakec je dobavila celjska družba Setekar, ki je ponudila vozilo nemškega proizvajalca Sightseeing Trains Rügen.

Danes je vožnja z vlakcem brezplačna, v prihodnje pa bo cena za odrasle osem evrov, za otroke od treh do 12 let pa bo polovična. Popusti bodo za večje skupine in družine. Vozovnica velja za en krog, potniki pa lahko iz vlakca izstopijo na katerem koli postajališču in nanj ponovno vstopijo z isto vozovnico pred potekom vseh dnevnih krožnih voženj.

T. H.